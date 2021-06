Ghost of Tsushima arriva su PC? Spunta un indizio

Un nuovo indizio, o supposto tale, sta facendo pensare che Ghost of Tsushima potrebbe essere il prossimo titolo PlayStation Studios ad arrivare su PC.

Il gioco è un action adventure con protagonista Jin Sakai, ispirato al cinema di Akira Kurosawa e ambientato nella splendida isola giapponese.

Adesso, ad un anno dall’uscita originale su PS4, il prodotto di Sucker Punch potrebbe “cambiare casacca”, giungendo anche su PC.

L’indiscrezione arriva, come spesso accade, da Reddit e affonda le radici in quanto notato da un fan particolarmente attento.

L’utente u/Dinov_ ha spiegato di aver visto sparire il logo “Only on PlayStation” apposto in origine sulla copertina di Ghost of Tsushima.

La scoperta è freschissima, poiché sembrerebbe che questa nuova cover sia stata aggiornata proprio oggi da Amazon per il Prime Day. Lo stesso cambiamento è stato notato pure su PlayStation Direct, il negozio diretto di Sony.

Secondo quanto riferisce il giocatore, Horizon Zero Dawn e Days Gone avrebbero ricevuto lo stesso trattamento una volta usciti su PC, e questo costituirebbe un precedente di non poco conto.

Non è chiaro se la casa giapponese sia pronta a lanciare un titolo di queste dimensioni soltanto un anno dopo l’uscita originale su un’altra piattaforma, ma di certo con Days Gone è bastato giusto un biennio perché questo accadesse.

Per il momento, si può parlare di pura speculazione, ma non è affatto un mistero che PlayStation stia lavorando ad altri giochi per PC.