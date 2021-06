Ghost of Tsushima, spunta la Director’s Cut per PS5

Sembra che Ghost of Tsushima, l’apprezzata avventura esclusiva PlayStation realizzata da Sucker Punch, stia per fare il suo atteso arrivo ufficialmente anche su PS5.

L’ESRB, il gruppo che si occupa di classificare i videogiochi per il territorio americano, ha infatti recentemente valutato la Director’s Cut di Ghost of Tsushima che, stando alla descrizione ufficiale, sarà una versione che uscirà non solo su PS4 ma anche su PS5.

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda un’ipotetica versione PC del titolo: un rumor che è stato alimentato dopo che la box art era stata recentemente aggiornata.

La Director’s Cut potrebbe essere un modo per ingannare l’attesa dei giocatori mentre il team lavora ad un possibile nuovo capitolo, i cui indizi sono arrivati da un noto insider.

Ghost of Tsushima Director's Cut è stato valutato dall'ESRB su PS4 e PS5.

Nella pagina ufficiale dell’ESRB, che potete consultare voi stessi cliccando qui, potrete vedere che ha ottenuto, proprio come il capitolo originale, un rating M che indica la fascia d’età consigliata dai 17 anni in su, oltre che ad una descrizione dei contenuti proposti nel gioco che hanno portato a questa valutazione.

In particolare vengono descritte dettagliatamente le scene violente e di combattimento prese nel gioco, oltre alla presenza parziale di nudità del protagonista in una determinata circostanza ed all’utilizzo di un epiteto offensivo.

Purtroppo non sono presenti dettagli sulle novità che dovrebbero essere incluse all’interno della Director’s Cut, lasciandoci dunque il dubbio su cosa renda questa versione effettivamente diversa.

ESRB lists Ghost Of Tsushima: Director's Cut for PS4 and PS5https://t.co/jyDyBU3t1T pic.twitter.com/klELD1tYOd — Nibel (@Nibellion) June 29, 2021

Un particolare appare però decisamente curioso: nella descrizione viene descritta anche la presenza di acquisti in-game, ma unicamente nella versione di Ghost of Tsushima per PlayStation 4, mentre non viene riportata PS5 nella descrizione di questa componente.

In ogni caso, a questo punto sembra ormai solo una questione di tempo prima che Sony e Sucker Punch escano allo scoperto ed annuncino ufficialmente questa nuova versione dell’avventura di Jin Sakai.

Probabilmente le compagnie stanno pensando al modo più indicato di rivelare questa attesa novità: nel frattempo, tenete d’occhio le nostre pagine per essere sempre aggiornati sulle ultime novità.

I fan stanno comunque aspettando notizie sull’annuncio di un possibile sequel, che stando agli indizi potrebbe avere anche un multiplayer cooperativo.

La storia del titolo è stata particolarmente apprezzata, al punto da aver aiutato anche un concorrente a vincere una cifra importante ad un quiz televisivo.

Proprio la natura coinvolgente della storia e dell’azione ha convinto Sony a trasformarlo in un film, che sarà diretto dal regista di John Wick.