PlayStation, spunta una data del prossimo evento (con il primo annuncio)

Continuano a diffondersi in rete in queste ore i rumor relativi ad un possibile ritorno di PlayStation Experience, l’evento organizzato da Sony per mostrare novità in arrivo sulle proprie console.

In particolare, stando alle ultime indiscrezioni, in questo evento potremmo riuscire a scoprire ulteriori dettagli sull’ipotetico sequel di Ghost of Tsushima, di cui si sta parlando molto in queste ore.

Secondo gli ultimi rumor si tratterebbe di un «expandalone», ispirato cioè ad altre produzioni più piccole come Uncharted L’Eredità Perduta e Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

Da tempo si parla inoltre di un possibile ritorno di PlayStation Experience, che vedrebbe protagonisti diversi annunci per PS5, tra cui il nuovo capitolo della serie di Sucker Punch.

Il prossimo evento di PlayStation svelerà il sequel di Ghost of Tsushima?

Un post pubblicato dall’insider QuimSix su Reddit di qualche giorno fa aveva anticipato che l’evento PlayStation Experience si svolgerebbe l’8 luglio 2021: in questo evento uno dei protagonisti sarebbe la versione next-gen di GTA V.

Il portale francese JeuxVideo sembrerebbe aver confermato questa indiscrezione, dato che in una notizia relativa al nuovo titolo di Ghost of Tsushima hanno avuto modo di riportare anche il nuovo PlayStation Experience, che ricordiamo non essere stato ancora annunciato.

In una considerazione finale sul nuovo capitolo, il portale ha infatti scritto in chiusura come «è possibile che Sony sveli qualche dettaglio in più durante il suo evento PlayStation Experience l’8 luglio».

Nonostante non sappiano con certezza se il rumor legato al nuovo gioco di Sucker Punch sia fondato oppure no, ma gli autori sembrano abbastanza certi del fatto che il nuovo evento PlayStation dovrebbe svolgersi proprio in quella data.

In ogni caso, non sappiamo se si sia trattato di una semplice speculazione da parte della testata o di una conferma del rumor che sta girando in questi ultimi giorni, se non il fatto che il rumor sul nuovo PlayStation Experience stia trovando sempre più conferme.

Nell’ipotesi che arrivi una conferma ufficiale da parte di Sony, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine: nel frattempo, suggeriamo di prendere questo rumor con le dovute precauzioni.

Nel frattempo, gli utenti PC potrebbero ricevere una gradita sorpresa: un indizio suggerirebbe il possibile arrivo di Ghost of Tsushima.

La box art del titolo è infatti cambiata, rimuovendo la dicitura che indicava come fosse un’esclusiva PlayStation, suggerendo dunque che potrebbe arrivare anche sul mercato dei giocatori PC.

Anche se non sappiamo ancora molto sull’ipotetico nuovo titolo, alcuni indizi suggeriscono che potrebbe esserci il multiplayer in cooperativa.