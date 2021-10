Genshin Impact, primi dettagli sulla patch 2.3 anticipano i nuovi eroi

Nonostante non sia ancora disponibile ufficialmente la patch 2.2, la community di Genshin Impact sta già iniziando ad indagare su quelle che saranno le novità dell’aggiornamento successivo.

Il free-to-play di miHoYo, spesso paragonato a The Legend of Zelda Breath of the Wild, starebbe infatti preparando con i giusti tempi la maggior parte dei prossimi aggiornamenti, dai quali stanno arrivando nuove informazioni grazie ai leaker.

Solo pochi giorni fa ricordiamo infatti che sono state svelate le novità del prossimo aggiornamento, che introdurrà anche il supporto al DualSense su PC.

Gli incassi del primo anno di Genshin Impact sono stati davvero incredibili, facendosi battere soltanto da pochi altri giochi: comprensibile dunque la sempre crescente curiosità dei fan nello scoprire le imminenti novità.

L’affidabile leaker UBatcha ha infatti scherzato sul fatto che è arrivato il momento di parlare delle novità che saranno introdotte nella patch 2.3, dato che manca una settimana al pre-load del prossimo update (via DualShockers).

Secondo quanto segnalato da UBatcha, l’aggiornamento 2.3 introdurrà due banner in particolare per le evocazioni: in uno di questi ci sarà la re-run di un personaggio, che è convinto essere Albedo, con l’aggiunta di Gorou come eroe da 4 stelle.

Decisamente più interessante è invece il banner che dovrebbe includere Itto, un nuovo eroe chiacchierato da tempo all’interno della community, ma del quale fino ad ora si avevano a disposizione poche informazioni.

Grazie al leaker, adesso sappiamo che Itto è un personaggio 5 stelle appartenente all’elemento Geo e della categoria di armi Claymore, che viene indicato come un eroe dall’aspetto «maschile».

La descrizione in-game lo raffigurerebbe come alto e dalla grande corporatura: possiederebbe due grandi corna ed al primo impatto dovrebbe incutere timore.

Sottolineiamo che, come per tutti i leak, queste indiscrezioni vanno prese con le dovute precauzioni e che potrebbero comunque cambiare in ogni momento prima del lancio: ricordiamo inoltre che la patch 2.3 dovrebbe uscire verso la fine di novembre, mentre l’aggiornamento 2.2 sarà già disponibile il 13 ottobre.

A differenza di quanto riportato in precedenza, il lancio di Itto potrebbe essere stato anticipato per tenere conto del fatto che Gorou sarà un personaggio a quattro stelle.

In questi giorni il titolo di miHoYo ha festeggiato il suo primo anniversario, seppur con reazioni che probabilmente gli sviluppatori non si aspettavano: Genshin Impact è stato infatti vittima di review bombing.

In un nostro speciale abbiamo sottolineato come il successo di Genshin Impact dopo solo un anno è particolarmente sorprendente, ma allo stesso tempo può lasciare anche perplessi.