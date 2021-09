Genshin Impact, incassi del primo anno esorbitanti (ma c’è chi lo batte)

Genshin Impact continua a stupire, ha generato una vera e propria valanga da quando è uscito un anno fa sul mercato, e continua a macinare record.

Nonostante le polemiche del lancio, per cui una grande parte della community si è lamentata per le tante somiglianze con un altro videogioco molto famoso, Genshin Impact continua imperterrito per la sua strada.

Proprio in questi giorni il titolo compie il suo primo anno di vita, e MiHoYo ha preparato un evento speciale proprio per festeggiare l’anniversario dall’uscita.

Premi ed iniziative che non sono piaciuti ad una parte della community, che si è scagliata contro il team di sviluppo facendo partire un review bombing.

Ed è tempo di fare i conti, per così dire, e capire quanto e perché Genshin Impact sia un successo su larga scala.

I conti li riporta Games Industry, e sono numeri che fanno girare la testa: Genshin Impact ha incassato nel primo anno 2 miliardi di dollari.

Il titolo free to play, che presenta al suo interno una fortissima componente da gacha game, ha generato questa cifra assurda, e solamente dalla versione mobile.

Secondo delle stime, Genshin Impact è il terzo videogioco mobile dagli incassi più alti su App Store e Google Play, battuto solo da Honor of Kings e PUBG Mobile.

La Cina è ovviamente il mercato più redditizio, che con i suoi 577milioni di dollari solamente su iOS rappresenta il 28.6% degli incassi globali.

Senza considerare il continente orientale, Genshin Impact rappresenta il videogioco mobile più redditizio di sempre, superando anche colossi come Pokémon GO e Roblox.

D’altronde, già i primi dati sull’acquisto dei personaggi ci aveva dato un grafico abbastanza impressionante in termini di incassi potenziali.

Mentre il gioco pare stia per arrivare alla fine, in un certo senso, grazie ad alcune quest particolari.

Siamo di fronte ad un gran successo senza dubbio, in barba a tutte le critiche e le riflessioni analitiche che si possono fare in merito.