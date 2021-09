Genshin Impact vittima di review bombing (ma la motivazione è reale)

Genshin Impact è diventato col passare dei mesi un piccolo, grande fenomeno di massa, tanto da ricevere contenuti con una regolarità impressionante.

Il gioco, che strizza l’occhio a titoli come Zelda Breath of the Wild, è sicuramente la punta di diamante dello sviluppatore miHoYo.

Del resto, proprio ora ha preso il via l’evento speciale per festeggiare il primo anniversario, visto che il 28 settembre del 2020 il gioco veniva pubblicato su console, PC e mobile.

Senza contare che dal 13 ottobre prossimo in Genshin Impact arriverà anche Aloy, protagonista della saga di videogiochi PlayStation Horizon.

Ora, come riportato da GamesRadar+, i giocatori di Genshin Impact stanno però bombardando il gioco di recensioni negative su Google Play.

Il motivo è semplice, ossia protestare contro i premi per l’anniversario, definiti non all’altezza: le ricompense consistono infatti solo in risorse equivalenti a 1600 Primogems oltre a tutta una serie di eventi esterni al gioco (incluse estrazioni a premi).

Al momento in cui scriviamo il voto del free-to-play su Google Play oscilla tra 1,9/2,0 su 5, e potrebbe scendere ancora nelle prossime ore.

Si tratta, di fatto, di un calo davvero inaudito in poco meno di due settimane, un vero e proprio caso di review bombing della peggior specie.

Da parte del team di sviluppo al momento vi è solo un preoccupante silenzio, ma non è detto che nelle prossime ore miHoYo decida di rispondere alla gran quantità di recensioni negative apparse in queste ore sul Play Store.

Al momento non è chiaro neppure se Google prenderà provvedimenti verso gli utenti che stanno tempestando di recensioni negative il gioco. Vi terremo aggiornati.

Avete letto anche che i leaker sarebbero in procinto di finire in tribunale, visto che miHoYo ha deciso di fare causa al sito cinese Bilibili?

Ma non solo:solo pochi giorni fa miHoYo ha deciso di fare un regalo molto interessante a tutti i giocatori del suo free-to-play.

Per concludere, se siete incuriositi dal gioco o avete bisogno di una mano, a questo indirizzo trovate la nostra esaustiva guida dedicata.