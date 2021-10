Genshin Impact, svelate tutte le novità della versione 2.2 (e c’entra DualSense)

Genshin Impact ha ormai assunto le dimensioni di un fenomeno di massa sia per gli incassi che per l’utenza attiva, e adesso è pronto a dare il benvenuto alla versione 2.2.

Appena svelato, il free-to-play di miHoYo suscitò qualche malumore a causa di una netta somiglianza con The Legend of Zelda Breath of The Wild, ma è stato abile nel lasciarsi alle spalle le polemiche svelando tutto il suo potenziale.

Di recente il titolo si è trovato al centro del fastidioso fenomeno di review bombing a causa di una serie di ricompense che la community ritiene non siano all’altezza della celebrazione dell’anniversario.

Una critica analoga è stata rivolta a due nuovi personaggi introdotti di recente, reputati fin troppo sbilanciati in merito al funzionamento di due abilità analoghe.

Adesso miHoYo ha appena svelato che la versione 2.2 di Genshin Impact verrà lanciata il 13 ottobre e si chiamerà «Into the Perilous Labyrinth of Fog», qualcosa di simile a «Nel Pericoloso Labirinto di Nebbia».

L’update introdurrà un nuovo personaggio, Thoma, una nuova area, contenuti inediti e una marea di nuovi eventi. Insieme all’annuncio sono arrivati anche una descrizione e degli artwork (via Twinfinite):

«L’isola di Tsurumi è finalmente pronta ad accogliere i viaggiatori grazie alla versione 2.2. Tsurumi nasconde tante nuove sfide ed è avvolta da una fitta nebbia in cui è difficile perdersi. I Rifthound vi attenderanno dietro ogni angolo, pronti ad attaccarvi senza alcun preavviso. Una volta ricevuto un attacco, tutti i membri del gruppo saranno affetti dalla Corrosione, e perderanno costantemente HP».

La nota di miHoYo prosegue con la presentazione di tante altre novità come eventi stagionali, una serie di nuove ottimizzazioni e, per la prima volta, il supporto a DualSense anche per la versione PC.

Per quanto riguarda Thoma, il nuovo personaggio in possesso dell’elemento Pyro sarà a 4 stelle e avrà ottime abilità difensive e di attacco.

A seguire, alcune delle nuove immagini mostrate in occasione della presentazione:

In attesa del 13 ottobre il free-to-play continua a macinare incassi esorbitanti, e ha recentemente battuto anche giganti del calibro di Roblox e Pokémon GO.

Inoltre, i dati sull’acquisto dei personaggi parlano chiaro, e aiutano anche a capire quali siano gli elementi più apprezzati dalla community.

Ottobre non è solo il mese della versione 2.2 ma anche quello dell’arrivo di Aloy, la protagonista della serie Horizon pronta al debutto in esclusiva PlayStation, al quale seguirà quello su PC e mobile.