Genshin Impact, leak svelano 4 nuovi protagonisti (e le finestre di lancio)

Nonostante miHoYo stia combattendo con tutte le proprie forze per fermare i leak di Genshin Impact, le anticipazioni del popolare free-to-play non accennano assolutamente a fermarsi.

La community di Genshin Impact, il titolo spesso paragonato a The Legend of Zelda Breath of the Wild per via del suo stile grafico, è infatti costantemente alla ricerca di nuove informazioni, che in questa occasione sono arrivate da alcuni leaker ritenuti affidabili.

Uno di questi è un noto insider che già pochi giorni fa aveva deciso di diffondere il render di un atteso personaggio giocabile, che presumibilmente dovrebbe arrivare nel prossimo aggiornamento.

I leaker stanno dunque lentamente tornando a diffondere nuove notizie, dopo che pochi giorni fa era iniziata una fuga di massa per colpa di miHoYo, che vorrebbe punire legalmente i responsabili.

L’utente Reddit Educational-Shine292 aveva precedentemente diffuso il modello di Raiden, uno degli ultimi personaggi aggiunti su Genshin Impact, dimostrando già in passato di essere una fonte di informazioni credibile (via DualShockers).

Secondo quanto rivelato dal leaker, miHoYo sta preparando diverse novità per i prossimi aggiornamenti: la patch 2.4 includerebbe Itto e Shenhe, mentre Yae sarebbe stata posticipata e diventerebbe disponibile soltanto per l’update 2.5.

Itto viene descritto come un eroe maschile decisamente in forma, anche se al momento non sono disponibili render o immagini ufficiali che lo ritraggano; se le informazioni del leaker si riveleranno corrette, vorrebbe dire che Yae non arriverebbe nell’atteso aggiornamento 2.2, suggerendo un posticipo per motivi sconosciuti.

L’altro leak proviene invece dal leaker Ubatcha tramite il server Discord Wangsheng Funeral Parlor: l’insider si era preso recentemente una pausa, salvo poi decidere di tornare con una nuova informazione.

Secondo Ubatcha, tutti gli indizi a sua disposizione suggerirebbero che nell’aggiornamento 2.3 sarebbe in arrivo anche Gorou, anticipando dunque che il personaggio potrebbe arrivare prima del previsto.

Ricordiamo che il lancio della patch 2.3, che dovrebbe introdurre Gorou, arriverà nel mese di novembre, mentre per quanto riguarda le patch 2.4 e 2.5 con i rimanenti personaggi bisognerà aspettare rispettivamente gennaio e febbraio 2022.

Invitandovi a prendere queste indiscrezioni con le dovute precauzioni, ricordiamo che le anticipazioni possono anche creare problemi, dato che i contenuti possono cambiare senza preavviso: alcuni fan non hanno digerito le modifiche a un personaggio, decidendo perfino di denunciare miHoYo.

La nuova eroina non è inoltre in grado di cucinare, motivo per cui i fan hanno deciso di fare in modo che prendesse lezioni addirittura da Gordon Ramsay.

Nonostante queste mancanze, non viene però ritenuto un personaggio inutile, a differenza di quanto accaduto con un’altra protagonista presa in giro perfino dagli sviluppatori.