Genshin Impact, l’evento di Natale regala tante Primogens gratis

Genshin Impact si prepara a chiudere un 2021 davvero sfavillante, anche per il fatto che durante i The Game Awards il gioco è riuscito a portarsi a casa il premio come miglior gioco mobile.

Il free-to-play di miHoYo ispirato vagamente a Zelda Breath of the Wild ha infatti ottenuto un premio davvero molto ambito, sebbene è nei contenuti offerti all’utenza che il gioco riesce fare le scarpe alla concorrenza.

In attesa che arrivino nel gioco tutte le novità e i personaggi promessi nei giorni scorsi, lo sviluppatore cinese ha deciso di fare un gran bel regalo all’utenza in occasione del Natale alle porte.

Questo, a seguito della valanga di Primogens date in omaggio ai giocatori proprio per festeggiare la vittoria ai TGA 2021, a cui ora se ne aggiungono altrettante.

Ora, via social, è stato reso noto che venerdì 24 dicembre 2021 un evento noto con il nome di Energy Amplifier Fruition darà modo ai giocatori di Genshin Impact di mettere mano a varie novità di un certo rilievo.

A quanto pare, gli eroi saranno chiamati ad affrontare una serie di sfide all’interno di un dungeon (chiamato Deceitful Domain), accumulando così oggetti e bonus particolari.

La cosa più importante è però un’altra, visto che il completamento di ogni singolo labirinto permetterà ai giocatori di ricevere Primogems gratis, il cui numero esatto è però ignoto.

During the event, once your total score reaches a certain amount, you can claim rewards such as Hero's Wit, Weapon Ascension Materials, Mora, and Mystic Enhancement Ore. The first time you clear the challenge, you will also be rewarded with Primogems.#GenshinImpact pic.twitter.com/NkbqnU3DU6

— Genshin Impact (@GenshinImpact) December 22, 2021