Genshin Impact regala una valanga di Primogens per la vittoria ai TGA

Genshin Impact continua a essere un fenomeno inarrestabile, un fenomeno che durante la nottata dei The Game Awards è riuscito a portarsi a casa il premio come Best Mobile Game.

Il free-to-play di miHoYo ispirato in parte a The Legend of Zelda Breath of the Wild, ha infatti ottenuto un premio davvero molto ambito, battendo del resto avversari di un certo spessore, tra cui Pokémon Unite, League of Legends Wild Rift e Fantasian.

Ora, in attesa che arrivino nel gioco tutte le novità e i personaggi promessi nei giorni scorsi, il developer cinese ha deciso di festeggiare alla grande la vittoria ai TGA.

Come riportato anche da GamesRadar+, Genshin Impact ha deciso di regalare Primogems ai giocatori proprio a seguito della vittoria del premio come miglior gioco mobile ai The Game Awards.

Per celebrare la vittoria, miHoYo ha annunciato che regalerà un totale di 1.600 Primogems ai giocatori, un pacchetto davvero notevole.

Dear Travelers, Thanks to your support, Genshin Impact has won the "Best Mobile Game" award at The Game Awards 2021. We will be giving out 1,600 Primogems from December 11 to December 14! Thank you for coming alongside us through this journey.#GenshinImpact — Genshin Impact (@GenshinImpact) December 10, 2021

Le Primogems saranno distribuite in quantità nel corso di quattro giorni, a partire dall’11 dicembre e fino al 14 dello stesso mese.

In ognuno di questi giorni, tutto ciò che i giocatori dovranno fare sarà accedere a Genshin Impact su qualsiasi piattaforma, per vedersi quindi immediatamente ricompensati con 400 Primogems al giorno, a condizione che abbiano raggiunto un Adventurer Rank 7.

Se non vedete già l’ora anche di scoprire quali saranno i prossimi personaggi giocabili, miHoYo ha svelato ufficialmente una doppietta davvero niente male, prevista con molta probabilità a partire dall’aggiornamento 2.4.

Avete visto inoltre le prime informazioni della nuova regione chiamata Enkanomiya, trapelate alcuni giorni fa grazie a un leak piuttosto affidabile?

Infine, Scoprite tutti i segreti di Genshin Impact nelle nostre guide alle build, ai personaggi e ai segreti del gioco di miHoYo.