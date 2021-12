Genshin Impact, il nuovo eroe Arataki Itto si mostra in azione nel trailer

Il canale YouTube ufficiale di Genshin Impact ha pubblicato nella giornata di oggi un nuovo trailer dove viene svelato Arataki Itto, il nuovo eroe evocabile molto atteso dalla community.

Il free-to-play di miHoYo, spesso confrontato al lancio con Breath of the Wild per via del suo design visivo, continua infatti a proporre tanti grandi aggiornamenti con nuovi potenti eroi, l’ultimo dei quali arriverà solo fra pochi giorni.

Arataki Itto è stato infatti aggiunto nell’aggiornamento 2.3, ma fino ad ora è rimasto confinato ai file di gioco e non è stato possibile poterlo reclutare nella propria squadra di personaggi.

Come riportato da Siliconera, Itto e Gorou, l’altro nuovo personaggio introdotto nell’update, saranno ufficialmente evocabili in nuovi banner a partire dal 14 dicembre 2021.

Secondo le informazioni riportate su Hoyolab, Itto potrebbe diventare un ottimo DPS per il vostro party, dato che sembra essere in grado di infliggere una grande quantità di danni.

La sua skill elementale è molto simile a quella utilizzata da Ganyu e Amber: si tratta di un’esca che provoca i nemici e bufferà i nostri attacchi ogni volta che subirà danno.

L’elemental burst è invece paragonabile a quello sfruttato da Noelle, ovvero convertirà tutti i nostri attacchi nell’elemento Geo. Il trailer invece ci mostra Itto recitare nei panni di un oni con la sua squadra, fino a quando lo spettacolo non verrà forzatamente interrotto.

Potete godervi il divertente trailer ufficiale di seguito, così da poter dare un primo sguardo ufficiale all’attesissimo personaggio:

Itto promette dunque di essere un personaggio molto divertente e potente, che potrebbe fare la differenza nei momenti più impegnativi dell’avventura ideata da miHoYo.

A partire dalla prossima settimana, se sarete fortunati, potreste dunque essere in grado di vedere di persona ciò che sarà in grado di fare.

Se non vedete già l’ora di scoprire quali saranno i prossimi personaggi giocabili, miHoYo ha svelato ufficialmente una doppietta importante che, con ogni probabilità, esordirà già a partire dall’aggiornamento 2.4.

La prossima patch dovrebbe inoltre introdurre anche una nuova regione, anticipata da un leak che ne avrebbe svelato dettagli e la data di lancio prevista.