Genshin Impact, leak “svela” un nuovo atteso personaggio giocabile

Genshin Impact si sta preparando a celebrare il suo primo anniversario: il titolo gratuito di miHoYo sta lavorando per introdurre diverse novità ed eroi giocabili.

Il free-to-play, paragonato fin dal lancio a The Legend of Zelda Breath of the Wild per il suo stile grafico, sta combattendo duramente per mettere un freno ai leak, ma nonostante gli sforzi sarebbe già arrivata un’anticipazione sul prossimo personaggio in arrivo.

Gli sviluppatori hanno addirittura deciso di andare in tribunale per arrivare ad individuare e punire i responsabili degli ultimi leak del gioco.

Il colosso cinese ha infatti messo in fuga diversi fan, spaventati dalle possibili conseguenze legali dovute all’aver violato accordi di non riservatezza.

Prima di abbandonare, almeno per il momento, la scena online di Genshin Impact, il leaker UBatcha ha però voluto fare un ultimo regalo ai giocatori più curiosi di scoprire in anticipo le ultime novità (via DualShockers).

Il nuovo personaggio che sarebbe pronto a diventare giocabile sarebbe Yunjin, un personaggio che era già stato svelato da precedenti leak con alcuni render.

Tuttavia, il fatto che sia emersa una nuova immagine, seppur sfocata, lascerebbe intendere che per il suo ingresso nel free-to-play che richiama Breath of the Wild mancherebbe davvero poco.

I fan sono però stati veloci a sottolineare come, stando all’ultima immagine condivisa, pare che la sua Vision sia cambiata: in altre parole, pare che miHoYo possa aver deciso di modificare il suo elemento.

I primi render la mostravano infatti con il simbolo relativo all’elemento Geo, mentre stando all’ultimo leak l’eroina sembrerebbe essere diventata dell’elemento Anemo.

Non è ovviamente detto che rimanga questo l’elemento definitivo: Yunjin sarebbe infatti ancora nelle fasi di programmazione pre-lancio ed è possibile che gli sviluppatori cambino nuovamente idea.

Allo stesso tempo, la diffusione di questa immagine non significa necessariamente che arriverà nel prossimo aggiornamento, seppur probabilmente il personaggio pare essere arrivato a buon punto: in attesa di una conferma ufficiale, vi invitiamo dunque a prendere questa notizia con le dovute precauzioni.

In ogni caso, la speranza dei fan è che Yunjin non si riveli un personaggio «inutile» come quello preso in giro perfino dagli sviluppatori stessi.

Per capire meglio quanto sia impressionante il successo ottenuto da Genshin Impact in così tempo, basta osservare i guadagni ottenuti dopo l’aggiornamento 2.1 in dieci giorni.

Nonostante questi incredibili numeri, nel mese di agosto il titolo di miHoYo è stato battuto da un popolare battle royale, ma comunque diverso da Fortnite.