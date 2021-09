Genshin Impact e la fuga di massa (per “colpa” di myHoYo)

Col passare dei mesi, Genshin Impact ha ottenuto nuovamente una popolarità fuori scala, grazie anche e soprattutto all’arrivo di un gran numero di aggiornamenti pieni zeppi di novità ed extra.

Il gioco, che strizza l’occhio a classici come Zelda Breath of the Wild, è sicuramente diventato una fonte di guadagno non indifferente per lo sviluppatore miHoYo.

Senza contare che nelle prossime settimane il free-to-play accoglierà anche Aloy, protagonista della saga di videogiochi di Horizon, disponibile su PS4 e PS5.

Vero anche che il free-to-play in questione è finito sotto la lente di ingrandimento per una questione legale, che vede il colosso cinese in “guerra” contro i leaker.

Stando alle ultime notizie, infatti, i leaker sarebbero a rischio dopo che miHoYo ha deciso di fare causa al sito cinese Bilibili.

L’obiettivo dello sviluppatore di Genshin Impact è quello di venire a conoscenza dei dati personali di undici leaker del free-to-play, i quali avrebbero rotto l’NDA legato ad alcuni contenuti del gioco rivelati prima del tempo.

Il processo prenderà il via a partire dal 17 settembre prossimo, sebbene le prime conseguenze di questo piccolo tsunami legale iniziano già a farsi vedere.

Un gran numero di leaker ben noti al popolo del web, tra cui abc64, Sukuna e Lumie, hanno deciso di chiudere i loro account Twitter, come riportato anche da DualShockers.

Ma non solo: sembra che anche il celebre il server Discord noto con il nome di ‘The Wangsheng Funeral Parlor’ abbia deciso di silenziarsi dopo le minacce di miHoYo.

Stesso destino per il sito Honey Impact, ricco di informazioni in anteprima relative al titolo in questione, costretto alla “resa” a seguito dei recenti eventi.

Okay, so @Genshin_Impact is trying to take us down behind our backs.https://t.co/Y2iqlc7Zeq

I am taking down the website within 24 hours. Stay tuned for further notice.

— Honey (@HoneyDodogama) September 10, 2021