Genshin Impact battuto da un noto battle royale (no, non è Fortnite)

Negli ultimi mesi Genshin Impact ha riguadagnato enorme popolarità, grazie anche e soprattutto alla mole di contenuti inclusi dagli sviluppatori nel corso delle varie settimane.

Il gioco che prende esteticamente spunto dal classico Zelda Breath of the Wild è infatti una vera e propria miniera d’oro per lo sviluppatore miHoYo.

Da ottobre nel free-to-play sarà infatti anche il turno di Aloy, protagonista della celebre saga di videogiochi disponibili su console PlayStation, Horizon Zero Dawn e Forbidden West.

Del resto, parliamo di un gioco così importante per il colosso cinese che questi è pronto a portare in tribunale chiunque tenterà di rompergli le proverbiali uova nel paniere.

Ora, come riportato anche da The Gamer, sembra proprio che Genshin Impact sia stato battuto nella classifica dei titoli più redditizi durante lo scorso mese di agosto.

PUBG Mobile continua infatti a dominare su iOS e Android, generando 270 milioni di dollari di entrate solo durante l’ultimo mese.

Agosto è stato infatti un grande mese per i giochi mobile in generale, con un aumento delle entrate di oltre l’8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

In seconda posizione troviamo invece Honor of Kings (con 256,2 milioni di dollari), seguito poi da Genshin Impact ormai stabile al terzo posto.

Sorprende anche Fate/Grand Order, in grado di superare un mostro sacro come Pokémon Go aggiudicandosi così il quarto posto.

Poco sotto, la Top 10 dei giochi mobile con il maggior numero di entrate complessive nel mese di agosto:

PUBG Mobile Honor of Kings Genshin Impact Fate/Grand Order Pokemon Go Garena Free Fire Roblox Candy Crush Saga Coin Master Uma Musume Pretty Derby

