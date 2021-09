Genshin Impact, un personaggio è così inutile che MiHoYo lo deride

Come ogni gioco con molteplici personaggi, anche Genshin Impact soffre del classico problema per cui alcuni personaggi risultano meno forti di altri.

Il titolo mobile, che recentemente ha avuto anche una guest star di spessore proveniente da Horizon Zero Dawn, si ritrova a dover gestire un personaggio poco utile.

Non è Aloy fortunatamente, che di recente è entrata a far parte del cast di personaggi del titolo fantasy.

Proprio di recente i fan si erano lamentati di altri due personaggi appena arrivati, e sembra che le lamentele non finiscano affatto qua.

Liyue

Ma la fonte delle pernacchie ai personaggi meno forti non arriva, a sorpresa, dai fan di Genshin Impact, ma da MiHoYo stessa.

Come riporta DualShockers, il nuovo personaggio in arrivo nel titolo ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild non è stato accolto in primis molto bene dalla community, e MiHoYo ci ha messo del suo.

Sangonomiya Kokomi, il prossimo personaggio ad affollare il roster di Genshin Impact, verrà pubblicato la prossima settimana, ma il reveal fatto oggi sulle pagine ufficiali del gioco non ha fatto molto effetto.

Così, direttamente sul proprio profilo Twitter, MiHoYo ha definito un “meme” il personaggio, deridendolo:

Hello Travelers~ Today, we'd like to introduce to you the Divine Priestess of Watatsumi Island — Sangonomiya Kokomi. See Full Details >>>https://t.co/KM5MJGF84L#GenshinImpactMeme pic.twitter.com/j3aSczWjFn — Genshin Impact (@GenshinImpact) September 15, 2021

Ma perché la povera Kokomi è considerata un meme? La cosa risale addirittura alle fase di beta test di Genshin Impact, una sorta di battuta interna che è andata avanti fino ad oggi.

In buona sostanza, a causa di un talento che sacrifica la sua percentuale di critico per aumentare la potenzialità delle cure, Kokomi è l’unico personaggio del cast che è praticamente impossibile riesca a piazzare un colpo critico.

Tra MiHoYo e la community non c’è un gran rapporto in questo momento, perché a causa di alcune scelte dell’azienda i fan stanno scappando dal gioco.