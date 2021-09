Genshin Impact 2.1, l’update raggiunge un traguardo impensabile

Genshin Impact è riuscito col passare delle settimane ha ottenere tutta la popolarità perduta, specie grazie all’arrivo di numerosi aggiornamenti ricchi di novità e bonus di ogni genere.

Il gioco vagamente ispirato a un classico come Zelda Breath of the Wild è diventato una gallina dalle uova d’oro per lo sviluppatore miHoYo, ora ancor di più rispetto a prima.

Senza contare che nelle prossime settimane il free-to-play accoglierà anche Aloy, protagonista della celebre saga di videogiochi PlayStation Horizon Zero Dawn e Forbidden West.

Del resto, Genshin Impact è diventato così importante che solo un altro battle royale di un certo livello è riuscito a spodestarlo dal podio dei più giocati su mobile.

Ora, come riportato anche da PSU, il gioco sviluppato da miHoYo ha fatto registrare cifre da capogiro dopo il rilascio del suo ultimo update.

L’aggiornamento 2.1 del gioco, apparso online a partire dal 1 settembre scorso, ha infatti permesso di racimolare ben 151 milioni di dollari in appena dieci giorni.

Vedere numeri del genere è sicuramente impressionante, sebbene da un titolo come Genshin Impact non ci si aspetterebbe nulla di più e nulla di meno.

Incredibile piuttosto come il free-to-play di miHoYo sia in grado di superare costantemente i suoi stessi record, cosa questa che lo rende un vero e proprio fenomeno.

Ricordiamo che il nuovo update ha portato nel gioco un’intera nuova regione, oltre a nuove meccaniche di gioco legate alla pesca.

Ma non solo: con l’aggiornamento sono stato resi disponibili anche due nuovi personaggi da tempo pronti a unirsi al roster di Genshin Impact.

