Genshin Impact, leak svela il nuovo eroe Itto (e c’è la prima immagine)

La community di Genshin Impact ha ormai imparato a fare costante affidamento sui leak per scoprire le imminenti novità in arrivo sul popolare fenomeno free-to-play, nonostante gli sviluppatori non vedano di buon occhio il fenomeno.

Il gioco gratuito del team cinese, paragonato spesso per la sua estetica a The Legend of Zelda Breath of the Wild, sta ormai preparando l’imminente arrivo dell’aggiornamento 2.2: non ha però fatto nemmeno in tempo ad essere lanciato ufficialmente che nelle ultime ore hanno iniziato ad emergere leak della patch 2.3.

Ricordiamo infatti che la patch 2.2 uscirà soltanto il 13 ottobre: tra le novità attese c’è anche il supporto al DualSense su PC.

Giusto nelle scorse ore vi avevamo riportato dei nuovi eroi in arrivo nell’aggiornamento 2.3: uno di questi si è però finalmente mostrato in una prima immagine, in attesa di vere conferme ufficiali.

L’utente Reddit alphoscar del forum Genshin_Impact_Leaks ha infatti pubblicato uno screenshot che mostra Itto, il nuovo eroe ormai da tempo chiacchierato nella community, visto di spalle (via DualShockers).

Proprio come descritto dai leaker in precedenza, l’eroe appare essere di larga corporatura, con una spada claymore e con due corna ben visibili sul volto.

Di seguito troverete l’immagine pubblicata dai leaker, appositamente riconvertita con upscaling per renderla maggiormente visibile:

I fan si stanno attualmente interrogando se effettivamente sia questo il modello di Itto, che ritengono essere molto credibile e che combacia con le informazioni sentite fino a questo momento.

Se venisse confermato come legittimo, dall’immagine appare evidente come Itto diventerebbe uno dei personaggi più robusti di tutto il roster giocabile di Genshin Impact.

Naturalmente invitiamo però i nostri lettori a prendere quest’indiscrezione con le dovute precauzioni, trattandosi comunque di un rumor non confermato ufficialmente: l’aspetto finale potrebbe infatti essere diverso da quanto mostrato fino a questo momento.

L’introduzione di nuovi personaggi genera guadagni impressionanti su Genshin Impact, come dimostrato da un apposito grafico: questi numeri rendono dunque facile comprendere l’attesa della community.

Anche per questo motivo, gli incassi del primo anno sono stati incredibili, arrivando a battere perfino titoli come Pokémon Go.

Tuttavia, non tutti i fan sono rimasti molto contenti del modo in cui Genshin Impact sta venendo gestito dagli sviluppatori, al punto da spingere molti appassionati a fare review bombing.