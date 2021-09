Genshin Impact, i personaggi generano guadagni esorbitanti: li svela un grafico

Genshin Impact sta per festeggiare il suo primo anniversario dall’uscita (datata 28 settembre 2020) con un’iniziativa ricca di premi, anche molto preziosi.

In sede di annuncio, il free-to-play di miHoYo fece scalpore per una certa somiglianza estetica con The Legend of Zelda Breath of The Wild, che ha lasciato rapidamente spazio alle peculiarità del prodotto.

L’annuncio dell’iniziativa nata per celebrare il primo anno non sembra aver riscosso il successo sperato: fan sono infuriati con la software house cinese, accusata di aver mostrato poca gratitudine.

Intanto sono stati svelati quattro nuovi protagonisti con rispettive finestre di lancio. Una è molto vicina, mentre le altre arriveranno tra gennaio e febbraio 2022.

A partire dall’uscita, Genshin Impact si è rivelato un enorme successo per miHoYo, anche grazie al fascino dei personaggi e alla varietà delle abilità che li contraddistinguono.

Malgrado qualche inevitabile critica, il free-to-play prosegue spedito sulla sua strada e svela i numeri del suo successo grazie a un nuovo grafico che permette di capire quanto ha guadagnato la software house da ogni protagonista.

L’update 2.0 ha introdotto la regione di Inazuma insieme ad alcuni nuovi personaggi molto attesi come Raiden Shogun, anch’essa presente nell’immagine che trovate qui sotto (via GameRant):

Come avrete notato, ad aver generato il maggior guadagno è proprio Raiden Shogun, responsabile di aver fatto confluire nelle tasche di miHoYo ben 33 milioni di yuan cinesi (circa 4,5 milioni di euro).

Il personaggio ha avuto il merito di battere Venti e Klee, i protagonisti inclusi nella patch di lancio e quindi presenti nel gioco da molto più tempo, anch’essi responsabili di aver ampiamente infranto la soglia del milione (sia di yuan che di euro).

La classifica è aggiornata costantemente, tiene in considerazione i guadagni giornalieri riscossi da ogni personaggio e consente di tenere d’occhio gli elementi preferiti dai fan.

Il gioco è talmente popolare da essere stato citato anche sulla pagina Facebook ufficiale di Cucine da Incubo, con un meme in cui Gordon Ramsay insegna un’abilità proprio a Raiden Shogun.

Ma non tutto può andare (sempre) per il meglio: miHoYo ha ricevuto una denuncia dai fan in seguito a dei cambiamenti apportati a uno dei protagonisti.

Critiche che si erano già fatte sentire nel momento in cui i nuovi personaggi erano stati introdotti, causate da una serie di abilità non bilanciate alla perfezione.