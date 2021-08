Genshin Impact, leak svela il “difetto” di un personaggio (e i fan insorgono)

Giusto il mese scorso, Genshin Impact ha ricevuto l’update 2.0, ricco di gustose novità per il free-to-play sviluppato dalla software house cinese miHoYo.

Se i dubbi iniziali riguardanti a una notevole somiglianza (limitata solo all’aspetto estetico, va ammesso) con The Legend of Zelda Breath of The Wild avevano fatto sorgere qualche dubbio, con il tempo il titolo ha mostrato un’identità ben delineata ed è riuscito a guadagnarsi un pubblico fedele.

Malgrado gli ottimi risultati, il mese di luglio ha riservato una “sconfitta” nella classifica globale, dove il gioco è riuscito a guadagnarsi comunque un più che dignitoso terzo posto.

Nonostante questa piccola delusione, i segreti serbati dal free-to-play sono ancora molti, e lo testimonia la scoperta di una nuova zona segreta.

A partire dal lancio, miHoYo si è impegnata a fornire update per Genshin Impact ogni sei settimane, aggiungendo oggetti, armi, personaggi, quest e molti altri contenuti.

Settembre sarà il mese dell’update 2.1, e sono già molte le informazioni su ciò che i fan potranno aspettarsi di trovare nel free-to-play subito dopo l’estate.

Tra le numerose new entry ci saranno anche tre nuovi personaggi: Raiden, Sara e Kokomi, accompagnati dalle isole Watatsumi e Serai direttamente dalla regione di Inazuma.

Malgrado le buone notizie, l’ultimo dei personaggi appena citati sta già facendo preoccupare i fan, e il motivo è del tutto comprensibile.

La rivelazione arriva dal leaker abc64, spesso in possesso di informazioni attendibili sul prodotto della software house cinese, che stavolta ha portato alla luce un preoccupante inconveniente.

La scoperta riguarda proprio Kokomi, la quale riporterebbe dei danni da caduta in caso di impatto con l’acqua anche con il Burst attivato (come mostrato nel seguente video riportato anche da DualShockers):

[Beta 2.1 – STC]

"Does Kokomi sustain fall damage while she's falling into water and her burst is up?"#GenshinImpact #Kokomi pic.twitter.com/hAmwtTXC9M — abc64 (@abc64real) August 12, 2021

I commenti degli utenti non si sono fatti attendere, e tra i tanti ne spicca uno in particolare, dove un fan ringrazia ironicamente il personaggio per «essere il primo a riportare danni da caduta in acqua».

Mentre miHoYo ha ancora tempo per porre rimedio, un video leak ha appena mostrato un’amata eroina PlayStation in tutto il suo splendore all’interno del titolo.

Altre indiscrezioni relative a un nuovo personaggio (che stavolta non ha fatto discutere), sono emerse nei giorni scorsi, accompagnate da una lunga serie di dettagli.

Intanto, sembra che il prossimo update potrebbe introdurre un “classico” minigioco che farà felici tutti gli amanti della pesca.