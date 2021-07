Genshin Impact, arriva il minigioco più amato (da Zelda e Red Dead)?

Genshin Impact ha da poco ricevuto il suo più grande e importante aggiornamento, in grado di aggiungere una mole di contenuti realmente sorprendente.

Il gioco ispirato al capolavoro Zelda Breath of the Wild e sviluppato da miHoYo ha infatti davanti a sé un lunghissimo periodo di novità ed extra rivolti ai giocatori.

Il nuovo update di Genshin Impact è infatti il più grande mai apparso, in grado di riportare l’interesse verso il free-to-play in questione ai massimi livelli.

Del resto, il gioco ha appena dato il benveuto ad Aloy da Horizon Zero Dawn, cosa non da poco per un service game che sembra volersi espandere sempre di più.

Ora, sembra che l’aggiornamento 2.1 di Genshin Impact aggiungerà un minigioco dedicato alla pesca, stando ad alcuni dettagli della beta appena trapelati.

Il leaker di Genshin abc64 (via GR+) ha infatti pubblicato un’immagine della canna da pesca Moonstringer che a quanto pare useremo per fare nostri una grande varietà di pesci.

Ma non solo: Genshin Intel ha anche condiviso una varietà di pesci da catturare, dai betta colorati ai graziosi pesci angelo.

Sembra che la pesca sarà legata a un evento imminente che distribuirà anche armi esclusive, tra cui un tonno gigante in grado di essere brandito come una gigantesca arma di un Monster Hunter qualsiasi, oltre a nuovi cosmetici per il Serenitea Pot.

Genshin Impact ha permesso ai giocatori di catturare i pesci, tirandoli però semplicemente fuori dall’acqua a mani nude o facendoli saltare in aria.

Ora, grazie alla presenza della canna da pesca Moonstringer, il tutto avrà un approccio più serio e “professionale”, sulla falsariga dei minigiochi dedicati alla pesca visti in Zelda o Red Dead Redemption.

In attesa di conferme, un leak ha rilasciato due brutte notizie, che purtroppo renderanno molto meno felici i giocatori.

Se state giocando a Genshin Impact su PS5 (o avete intenzione di farlo a breve), sappiate che l’approccio del team allo sviluppo della versione per la console next-gen di Sony è davvero unico.

Infine, se vi state avvicinando per la prima volta al titolo miHoyo, a questo indirizzo trovate anche le nostre guide complete per iniziare a giocare prima di subito.