Genshin Impact battuto nella classifica di luglio da due classici

A luglio Genshin Impact ha finalmente ricevuto l’aggiornamento 2.0, il quale prometteva di stravolgere il gioco sin dalle fondamenta (e così è stato, alla fine della fiera).

Il gioco che trae spunto anche da Zelda Breath of the Wild e sviluppato da miHoYo ha innestato una quantità di contenuti realmente sorprendenti, in grado di far nuovamente drizzare le antenne a tutti i giocatori.

Basti pensare anche all’annuncio dell’ingresso in scena dell’eroina PlayStation Aloy, al centro di un video leak apparso online nelle scorse ore.

Senza contare che alcuni giocatori avrebbero scoperto anche un trucchetto davvero niente male per raggiungere una zona preclusa della mappa di Genshin Impact.

Liyue

Ora, Sensor Tower ha rilasciato i dati completi relativi ai titoli mobile più giocati in tutto il mondo durante lo scorso mese di luglio.

Nella classifica generale, la prima posizione spetta a PUBG Mobile di Tencent, in grado di registrare circa 300 milioni di dollari derivanti dagli acquisti in app degli utenti.

Secondo posto per Honor of Kings, con 232 milioni di dollari, la maggior parte dei quali provenienti dal mercato cinese.

Terza posizione infine proprio per Genshin Impact, seguito a ruota dall’altrettanto celebre Pokémon GO di Niantic (che a luglio 2021 ha visto ricavi pari a 150 milioni di dollari) e Roblox di Roblox Corporation.

Da quello che è possibile notare dai dati rilasciati da Sensor Tower, il mercato più redditizio del mese di luglio è stato quello degli Stati Uniti, con circa 2,2 miliardi di dollari e il 29% di tutte le spese degli utenti.

A seguire il Giappone con il 19,8% delle spese e la Cina (mercato in cui il Play Store di Google non è disponibile) con il 17,4%.

Parlando sempre di dati di mercato, proprio oggi Sony ha svelato i giochi più scaricati a luglio su PlayStation Store e per PS5.

Se volete giocare a Genshin Impact, che sia su mobile o su console, non dimenticate di recuperare le nostre guide complete per iniziare a divertirvi prima di subito.

Infine, nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato che Genshin Impact è un prodotto «ampio e stratificato ma anche accessibile ed immediato».