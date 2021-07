Genshin Impact 2.1, leak anticipa armi e abilità di un nuovo personaggio

Genshin Impact ha appena ricevuto il nuovo aggiornamento 2.0, ricco di novità dedicate a tutti i fedeli appassionati del free-to-play sviluppato da miHoYo.

Prima del lancio, l’action RPG fece discutere per la smaccata somiglianza estetica con The Legend of Zelda Breath of The Wild, ma in seguito ha dimostrato di avere un carattere ben definito e un buon numero di frecce al suo arco.

Il titolo ha appena dato il benveuto ad Aloy da Horizon Zero Dawn, da poco giocabile all’interno del service game.

miHoYo non sembra avere intenzione di fermarsi, e sta lavorando all’introduzione di nuove regioni in arrivo nel prossimo futuro (anche se sarà necessario aspettare) fino a raggiungere il numero di sette.

Mentre i giocatori sono ancora alle prese con l’aggiornamento 2.0, continuano ad arrivare novità sul 2.1, stavolta relative alle armi e alle abilità di un nuovo personaggio giocabile.

La software house cinese ha abituato il pubblico ad aggiornamenti corposi, e stavolta le indiscrezioni riguardano Raiden Shogun, nello specifico armi ed abilità.

Le anticipazioni provengono dal leaker abc64, il quale ha suggerito che il personaggio non sarà in possesso di un’arma di tipo Spada, bensì di tipo Lancia.

A quanto pare, la spada vista finora nei trailer di presentazione sarà relativa alle abilità Elemental Skill e Burst in possesso di Raiden Shogun, sulle quali sono giunte ulteriori indiscrezioni.

A quanto pare, sfruttando il Burst, la Dea potrà infatti beneficiare di una spada samurai (che dovrebbe chiamarsi Musou Isshin), utile per eseguire attacchi con danno da Elettricità.

L’Elemental Skill ci permetterà invece di attaccare ancora una volta con lo stesso tipo di elemento, ma stavolta usufruendo anche dell’abilità Eye of Stormy Judgment, grazie alla quale potremo attaccare l’intera area, oltre che un singolo avversario.

Si tratta di una possibilità simile a quella in possesso di Xingqiu con le Rain Swords, ma con un raggio d’azione decisamente più ampio.

In attesa di conferme, un leak ha svelato due brutte notizie, che fanno da contraltare alle interessanti “rivelazioni” delle indiscrezioni odierne.

Le novità dell’aggiornamento 2.1 non si fermano qui: nei giorni scorsi sono trapelate ulteriori informazioni su una valanga di nuovi contenuti.

Se state giocando Genshin Impact su PS5 e lo trovate davvero entusiasmante, il direttore tecnico ha spiegato qual è stato l’approccio del team allo sviluppo della versione per la console next-gen di Sony.