Genshin Impact: video leak svela un personaggio PlayStation in azione

Lo scorso 22 luglio Genshin Impact aveva anticipato che presto sarebbe stato introdotto un amato personaggio PlayStation grazie ad un evento speciale a tempo limitato.

Si tratta di Aloy, eroina principale di Horizon Zero Dawn, che potrà essere giocato sull’acclamato service game cinese.

L’action RPG gratuito di miHoYo si è del resto aggiornato da poco alla tanto attesa versione 2.0 con anche una nuova e ricca regione tutta da esplorare.

Senza contare anche un recente leak che ci ha dato modo di ammirare un personaggio che entrerà a far parte del gioco con l’aggiornamento 2.1.

Ora, grazie al video che trovate poco sopra, è possibile ammirare Aloy in azione in Genshin Impact. Ovviamente, trattandosi di un filmato leak, è presumibile che possa essere rimosso.

Armata del suo tradizionale arco, l’eroina figura come una guerriera a cinque stelle di tipo ghiaccio.

Aloy arriverà ovviamente in anteprima su console PlayStation 4 e PlayStation 5 il 13 ottobre, per poi debuttare anche su PC e mobile il 24 novembre.

Per poterla reclutare tra le vostre fila, dovrete essere di Rango Avventura 20. Dopo l’update 2.1, inizierà la manutenzione per l’update 2.2il 13 ottobre alle ore 23:59.

Durante l’evento, i giocatori loggati regolarmente su PS4 o PS5 potranno ottenere il personaggio nelle loro caselle di posta in-game

Dal 24 novembre alle ore 23:59 i giocatori loggati su tutte le piattaforme su cui Genshin Impact è disponibile potranno quindi metterci sopra le mani

Non è la prima volta in cui la guerriera di Horizon si presta a partecipare a un crossover, come capitò del resto anche con Monster Hunter World.

Del resto, un giocatore con una visione decisamente futuristica ha immaginato il sistema di Focus di Aloy applicato alla vita di tutti i giorni.

Non dimenticare neppure di recuperare le nostre esaustive guide complete per iniziare subito a giocare a Genshin Impact.