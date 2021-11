Genshin Impact, un leak svela le novità dell’update 2.4

Genshin Impact è un fenomeno inaudito, grazie anche e soprattutto alla mole di contenuti e aggiornamenti rilasciato dallo sviluppatore miHoYo.

Il free-to-play che è riuscito a battere big del calibro di GTA V e Fortnite, è infatti diventato un punto di riferimento per il genere, anche grazie a una community di giocatori realmente vasta e appassionata.

Vero anche che dopo l’uscita del gioco su PS5, edizione costruita appositamente da zero, il titolo ha guadagnato un ulteriore boost di notorietà.

Del resto, come dimostrato anche da un bug che ha «introdotto» i dinosauri, il gioco miHoYo è in grado di sorprendere i giocatori, oggi come ieri.

Ora, in attesa dei nuovi aggiornamenti ufficiali – inclusa la versione 2.4 – un leaker ha pubblicato un post via Twitter in cui anticipa l’arrivo dei personaggi che vedremo nel prossimo update.

Come riportato anche da DualShockers, Genshin Impact 2.4 vedrà con molta probabilità il ritorno di Xiao, un eroe a 5 Stelle armato di lancia. Sembra però che questo rumor sia stato smentito da più parti, cosa questa che rende vano il leak.

Quello che invece sembra quasi certo è che i giocatori potranno mettere le mani anche su un personaggio 4 Stelle mai visto prima, chiamato Yunjin.

Al momento non sono state rilasciate immagini relative ai nuovi personaggi, sebbene non è da escludere che miHoYo possa alzare il sipario sui nuovi eroi a breve.

L’aggiornamento 2.4 di Genshin Impact è ancora piuttosto lontano ed è previsto per i primi giorni di gennaio, ragion per cui non è improbabile che nelle prossime settimane possano arrivare altre indiscrezioni.

Vero anche che l’update 2.3 è ormai alle porte, cosa questa che distrarrà la community dalle novità attese a inizio 2022.

Avete già letto in ogni caso che qualcuno ha completato il gioco nella maniera più epica possibile, toccando un record raggiunto poche volte nella storia del titolo miHoYo?

Inoltre, da poco sono state introdotte alcune novità atte a rendere la storia principale ancora più impegnativa, cosa questa che ha saputo soddisfare più di un giocatore.

Per concludere, se avete bisogno di una valanga di Primogems, su SpazioGames abbiamo preparato una guida che fa proprio al caso vostro.