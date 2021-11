Genshin Impact, qualcuno ha completato il gioco nel modo più epico

Genshin Impact è ormai diventato un fenomeno conclamato, imponendosi nella scena del gaming come un gioco in grado di lasciare un solco indelebile nell’industria.

Il free-to-play di miHoYo è infatti riuscito a battere dei colossi assoluti come GTA V e Fortnite per quanto riguarda gli incassi, cosa questa che lo rende un esempio da seguire..

Chissà se una certa spinta il gioco l’abbia ricevuta anche dopo l’uscita su PlayStation 5, visto anche e soprattutto per il fatto che l’edizione per la console Sony è stata costruita appositamente da zero.

Del resto, come dimostrato anche da un bug che ha «introdotto» i dinosauri, il gioco miHoYo è in grado di sorprendere i giocatori, oggi come ieri.

Ora, come riportato anche da DualShockers, Genshin Impact ha finalmente visto un’altra persona che è riuscita a completare il gioco raggiungendo l’Adventure Rank 60.

L’impresa ha senza dubbio sorpreso un gran numero di giocatori, considerando quanto sia difficile raggiungere questo traguardo tanto ambito.

Atsu (questo il nome del campione) ha celebrato il traguardo sul suo profilo Twitter personale, pubblicando il risultato con un piccolo video a corredo.

I have completed Genshin Impact pic.twitter.com/keeeBTysBf — Atsu (@AsianGuyStream) November 5, 2021

Solo un altro giocatore era riuscito a portare a termine Genshin Impact raggiungendo l’AR 60 lo scorso mese di settembre, sebbene ciò non toglie che l’impresa dello streamer Twitch Atsu sia altrettanto memorabile.

Considerando che sempre più persone stanno raggiungendo il livello AR 60, è molto probabile che miHoYo aumenti il level cap nei futuri aggiornamenti.

Del resto, gli sviluppatori hanno sempre ascoltato il feedback degli utenti, visto che uno degli ultimi aggiornamenti ha infatti risolto una polemica culturale.

Ma non solo: sono state da poco anche introdotte delle rivoluzioni per rendere la storia più impegnativa, cosa questa che ha sicuramente fatto la gioia dei giocatori più coraggiosi.

Infine, se avete disperato bisogno di Primogems, sappiate che abbiamo preparato una guida che fa proprio al caso vostro e che trovate ovviamente sulle pagine di SpazioGames.