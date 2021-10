Genshin Impact, il nuovo aggiornamento cambia tutto

Genshin Impact è uno di quei fenomeni che difficilmente lasciano indifferenti, data la sua capacità di travolgere il mercato dei videogames, cambiandolo sin dalle fondamenta.

Il titolo sviluppato da miHoYo ha infatti dato via a un vero e proprio franchise di successo (con tanto di gadget a tema) cosa questa che assicura lunga vita al gioco.

Del resto, solo poche settimane fa Genshin Impact ha compiuto il suo primo anno di vita, occasione per offrire ai giocatori tutta una serie di bonus ed eventi per celebrare l’anniversario.

Senza contare che, anche con l’ultimo update in ordine temporale, i giocatori hanno ricevuto una serie di regali davvero interessanti, anche se le sorprese a quanto pare non finiscono di certo qui.

Ora, come riportato da Kotaku, il nuovo aggiornamento di Tsurumi Island sembra proprio che abbia reso i contenuti del gioco considerevolmente più difficili.

La regione di Inazuma è diventata disponibile a luglio con l’ormai noto aggiornamento 2.0 di Genshin Impact, il quale ha permesso ai giocatori di un certo livello di viaggiare nelle isole Narukami, Kannazuka e Yashiori.

Mentre gli enigmi nelle precedenti regioni di Mondstadt e Liyue erano sempre abbastanza simili tra loro, Inazuma ha introdotto nuove sfide.

Il nuovo evento della patch 2.2 chiamato “Into the Perilous Labyrinth of Fog” costringe infatti i giocatori a completare dei puzzle obbligatori come parte della trama principale.

Questo significa che la mappa è ora disseminata di enigmi e missioni realmente “complesse”, tanto che i giocatori dovranno quasi certamente cambiare approccio al gioco.

Non è chiaro se e quanto gli appassionati gradiranno questo netto cambiamento di rotta, ma è pur vero che miHoYo ha intenzione di svecchiare in parte un sistema di gioco che con molta probabilità inizia a patire una leggera ridondanza.

Avete anche letto che, nel frattempo, Genshin Impact starebbe “corteggiando” Elon Musk, sebbene i tentativi abbiano sollevato non poche polemiche?

Ma non solo: miHoYo ha deciso di dare una valanga di Primogems gratis a tutti i giocatori di Genshin Impact con una nuova iniziativa.

Infine, avete bisogno di Primogems? Se la risposta è positiva, sappiate che abbiamo preparato una guida pronta all’uso, sempre e solo su SpazioGames.