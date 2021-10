Genshin Impact, un bug “introduce” i dinosauri (e sono bellissimi)

Uno degli ultimi aggiornamenti di Genshin Impact ha introdotto la possibilità per gli utenti di riuscire a personalizzare il proprio mondo, consentendo di creare, per esempio, giardini fioriti e rocce dopo aver raccolto abbastanza materiali.

A causa di un bug, c’è però chi ha deciso a sfruttare maggiormente la feature del free-to-play di miHoYo, paragonato spesso visivamente a The Legend of Zelda Breath of the Wild, grazie ad un particolare bug, che ha permesso di creare perfino dei mastodontici dinosauri.

Il titolo viene costantemente aggiornato dai suoi sviluppatori, che hanno reso recentemente più difficile riuscire a proseguire nella storia principale.

L’ultimo update ha inoltre risposto ad una polemica culturale, relativa al modo in cui vengono impugnate le katane giapponesi.

Un content creator del sito cinese Bilibili ha infatti utilizzato a proprio vantaggio un glitch del sistema di creazione, che consente di incastrare gli oggetti creati e di costruire così opere potenzialmente mastodontiche (via Kotaku).

I lavori hanno richiesto un impressionante numero di giorni a disposizione, dato che molti dei materiali utilizzati sono disponibili per l’acquisto in quantità estremamente limitate ogni settimana.

Di seguito potrete trovare, per esempio, delle incredibili riproduzioni del Tyrannosaurus Rex e dello Stegosauro realizzate dall’utente sfruttando questo incredibile trucco:

Non sono però le uniche opere che l’utente ha pubblicato sul proprio profilo Bilibili: è infatti possibile trovare video che riportano anche riproduzioni di Godzilla e King Kong, o perfino del leggendario Drago Bianco Occhi Blu proveniente da Yu-Gi-Oh.

Fortunatamente gli sviluppatori di Genshin Impact, per il momento, hanno deciso di non sistemare questo glitch, consentendo così al creativo utente di condividere i suoi piccoli capolavori.

Se volete osservare nel dettaglio le sue costruzioni, vi invitiamo a consultare il suo profilo Bilibili al seguente indirizzo, scorrendo tra i diversi video pubblicati.

Ricordiamo inoltre che per un periodo limitato è ancora possibile guadagnare Primogems completamente gratis, semplicemente giocando.

Gli sviluppatori hanno provato a sfruttare il successo del proprio titolo per avviare una collaborazione con il miliardario Elon Musk, ma gli utenti non hanno reagito affatto bene alla notizia.

Ha invece riscontrato un maggiore successo il nuovo gioco di miHoYo, pubblicizzato sulla scia dell’incredibile successo ottenuto da Genshin Impact.