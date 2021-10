Genshin Impact PS5 è un gioco rifatto da zero (e next-gen)

Il fenomeno di Genshin Impact non sembra volersi arrestare, visto e considerato che il titolo sviluppato da miHoYo continua a far registrare numeri da capogiro.

Il titolo free-to-play ha infatti dato via a un vero e proprio franchise di successo con tanto di gadget unici cosa questa che permetterà al gioco una longevità fuori scala.

Solo poche settimane fa Genshin Impact ha infatti compiuto il suo primo anno di vita, un anniversario festeggiato con tanto extra rivolti alla community.

Il tutto senza contare in ogni caso un glitch del sistema di creazione, che consente di incastrare gli oggetti creati e di costruire così opere davvero imponenti.

Ora, come riportato anche da GamesRadar+, sembra proprio che la versione PS5 di Genshin Impact è un gioco costruito “quasi interamente da zero” rispetto all’edizione base disponibile su altre piattaforme.

Lo sviluppatore miHoYo ha infatti reso noto in una recente intervista con Play Magazine che ha dovuto quasi sviluppare daccapo il suo free-to-play campione di incassi.

Abbiamo completato la versione PS5 quasi interamente da zero, compresa la costruzione della libreria grafica e la personalizzazione del sistema di caricamento dei file per SSD. A differenza dello sviluppo hardware su altre piattaforme, il dialogo hardware con PS5 tende a essere molto semplice, tuttavia questo significa che anche se la comunicazione è più efficiente, ha una minore tolleranza agli errori. Pertanto, uno degli aspetti più interessanti e impegnativi dello sviluppo della versione PS5 è stato quello di trarre il massimo vantaggio da questa particolare modalità di dialogo.

La versione PS5 di Genshin Impact è stata rilasciata ad aprile 2021, solo pochi mesi dopo la versione PS4 apparsa a settembre 2020.

Il team di miHoYo ha spiegato anche che, oltre al caricamento più veloce, hanno apportato significativi aggiornamenti all’ombreggiatura dei personaggi, permettendo loro di presentare effetti più dettagliati in tempo reale in diversi momenti, ambienti e posizioni all’interno degli scenari, senza contare che lo sviluppatore sta esplorando anche altre caratteristiche del controller DualSense.

Il resto dell’intervista approfondisce il coinvolgimento nel gioco del personaggio di Horizon Zero Dawn, Aloy, rivelando che «rendere omaggio all’aspetto originale di Aloy dal suo stesso gioco e allo stesso tempo darle il trattamento che meritava in Genshin Impact è stata la parte più importante e difficile del processo».

Il titolo viene costantemente aggiornato dai suoi sviluppatori, che hanno reso recentemente più difficile riuscire a proseguire nella storia principale.

Ma non solo: di recente gli sviluppatori hanno provato a sfruttare il successo del proprio titolo per avviare una collaborazione con il miliardario Elon Musk, ma a quanto pare non è andata troppo bene.

