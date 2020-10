Genshin Impact: come avere Primogems rapidamente

All’interno di Genshin Impact è possibile accumulare una valuta virtuale spendibile per ottenere altre valute – a loro volta spendibili per ambire ai Wish, le meccaniche gacha da cui si possono ottenere nuovi personaggi e nuove armi.

Questa valuta si chiama Primogems e in questa guida vediamo come ottenerle rapidamente il più possibile senza spendere denaro reale nelle microtransazioni. Non acquistate, insomma, i Genesis Crystals da convertire in Primogems, che a loro volta spenderete per i Fates da usare nei Wish, ma dedicatevi alle attività che vi consigliamo di seguito.

Come avere tante Primogems in Genshin Impact

Le Primogems si possono ottenere all’interno del gioco semplicemente… giocando. Non mettete in alcun modo mano al portafogli per avanzare più rapidamente, ma continuate a divertirvi a fare quello che fate. In particolare, ci sono alcune attività che vi consentono di metterne in saccoccia un bel po’.

Giocare ed esplorare è il miglior modo di ottenere Primogems in Genshin Impact

Bonus di login giornaliero

Non vi farà diventare ricchi di Primogems, ma fare login tutti i giorni in Genshin Impact vi offrirà un piccolo bonus quotidiano pari a 300 unità. Accedete semplicemente al gioco e riscattate il vostro bonus di login.

Andare a caccia di forzieri

Il mondo di Genshin Impact è ricco di forzieri e scrigni da aprire nascosti in ogni dove: al loro interno trovate non solo delle ricompense e nuovo loot, ma anche delle Primogems. Esplorate, quindi, e quando vedete un forziere fiondatevici. Probabilmente conterrà solo 5 Primogems, ma sommando tanti forzieri potrete togliervi qualche soddisfazione.

Attivate i punti di viaggio rapido

Esattamente come aprire i forzieri, attivare i punti di viaggio rapido che trovate nella mappa vi permette di ottenere 5 Primogems. Non una cifra impressionante, ma esplorando per trovarne tanti potrete accumularne diverse.

Consultate i suggerimenti di gioco

Altra piccola e semplice task che vi permette di ottenere del Primogems con pochi sforzi è aprire e consultare i Game Tip. Si tratta dei suggerimenti che il gioco vi propone, con una finestrella su schermo in caso di alcuni eventi (come quando farete dei nuovi incontri): consultateli per avere una piccola quantità di Primogems.

Quando compaiono dei suggerimenti su schermo, consultateli

Completate le quest

Sembrerebbe un’ovvietà, ma completare le quest è uno dei modi migliori per ottenere delle Primogems che ripaghino i vostri sforzi. Sono davvero pochissime quelle che non prevedono di ripagarvi con la valuta per lo svolgimento del vostro compito – e oltretutto vi danno una quantità maggiore di Primogems rispetto alle altre attività.

Potete sbizzarrirvi con quest di storia, quest assegnate dai personaggi secondari o quest che vi vengono fornite dalla Adventurers Guild: completatele e portate a casa i frutti dei vostri sforzi.

Affrontate il dungeon The Abyss

Infine, un consiglio per chi ama le sfide e vuole una quantità più consistente di Primogems: una volta che avrete raggiunto l’Adventure Rank 20 (qui la nostra guida su come fare) potrete iniziare ad affrontare The Abyss, un dungeon che si trova nell’isola di Musk Reef.

Per raggiungerla, visitate Cape Oath e risolvete un puzzle: troverete una struttura a pietre circolari con alcuni nemici intorno. Una volta che ve ne sarete liberati, dedicatevi alle tre piccole statue: nei dintorni troverete tre fantasmi, seguite ciascuno mentre torna presso la sua statua originaria. Una volta fatto, comparirà un passaggio che vi permetterà di entrare in un portale che prima potevate solo vedere, nel cielo. Volate fino a quest’ultimo per raggiungere l’isola.

Affrontare The Abyss vi ripagherà in Primogems

Nel dungeon The Abyss affronterete orde di nemici sempre più difficili: ottenendo 9 stelle di valutazione potete portare a casa 300 Primogems. Considerando inoltre che ogni livello a tre diversi modificatori, potete affrontare la sfida e completarla tre volte, magari ottenendo tutte le 900 Primogems possibili.

Le nostre guide su Genshin Impact