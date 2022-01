Genshin Impact, i wafer regalano carte collezionabili (e le vorrete tutte)

I giocatori di Genshin Impact hanno ricevuto tanti extra gratuiti, specie nell’ultimo aggiornamento del gioco: in attesa dei prossimi update, è ora il turno dei wafer ufficiali del gioco (con tanto di sorpresa).

Il free-to-play di miHoYo che strizza l’occhio a classici come Zelda Breath of the Wild ha offerto nel corso dei mesi tante novità, sebbene sembra ora pronto a varcare i confini del videogioco in senso stretto.

Il titolo più chiacchierato su Twitter di tutto il 2021 sta infatti dando via a un vero e proprio merchandising, ispirato ovviamente all’ambientazione principale e ai suoi personaggi.

Quindi, proprio durante i giorni del Beta Test della versione 2.6, ecco arrivare in Giappone i wafer ispirati a Genshin Impact.

Come riportato da Siliconera, Premium Bandai rilascerà un box di wafer Genshin Impact, con venti pacchetti di cialde per ogni scatola.

Ogni confezione di wafer includerà una carta da collezione relativa a un personaggio del gioco. Ogni pacchetto sarà offerto al prezzo di 3.300 JPY (circa 29 dollari), e sarà spedito durante il mese di maggio 2022.

In ogni caso, troveremo un totale di 24 carte differenti, 16 delle quali con le splash arts dei personaggi, mentre 8 raffigurano gli artwork ufficiali utilizzati per gli aggiornamenti di Genshin Impact.

Poiché ogni scatola contiene 20 pacchetti di wafer e in totale abbiamo 24 tipi di carte, non c’è garanzia di poterle collezionare tutte con un singolo acquisto.

Purtroppo, però, c’è anche un’altra brutta notizia: l’offerta sarà disponibile solo da Premium Bandai e solo per i clienti residenti sul suolo giapponese.

Non è da escludere che qualcuno provvederà a mettere a disposizione gli oggetti anche nel resto del mondo, sperando che non decidano di specularci sopra con prezzi da capogiro.

Restando in tema, la sedia da gaming ufficiale del gioco vi permette di mettere mano anche tantissime Primogems gratis.

Se invece volete avvicinarvi al gioco per la prima volta, sulle pagine di SpazioGames trovate la nostra ricca guida su come ottenere un mucchio di Primogems (e non solo).