Genshin Impact, la sedia da gaming ufficiale vi regala anche le Primogems

Quando pensavamo di aver scritto più o meno tutto su Genshin Impact, ecco che i meandri del titolo MiHoYo ti sorprendono di nuovo.

Il titolo, fortemente ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild anche se i fan non sono d’accordo, è stato uno dei grandi casi degli ultimi anni del mercato dei videogiochi.

E quando diciamo “scritto più o meno tutto”, intendiamo che, giusto qualche giorno fa, MiHoYo ha deciso di permettere ai fan di Genshin Impact di monetizzare sulle loro fan art e creazioni personali.

Il tutto mentre lo studio di sviluppo pensa al futuro che potrebbe non includere, o includere marginalmente, proprio il suo open world dei record.

Quella che vedete qui sopra è la nuova sedia da gaming di Genshin Impact. È ufficiale, prodotta da Razer, ed oltre ad essere oggettivamente bella vi regala anche delle Primogems.

La nota azienda di accessori per PC e il mondo del gaming in generale ha stretto una collaborazione con MiHoYo. Sul sito ufficiale, infatti, potete trovare tutta la linea dedicata.

Razer ha creato una intera linea di prodotti per PC gamer che comprende la citata sedia, ma anche una serie di mouse e tappetini personalizzati con vari colori e personaggi del gioco.

La cosa interessante è che ognuno di questi prodotti regala qualcosa al giocatore, un bonus che va oltre la bellezza di avere un prodotto unico e brandizzato.

Nello specifico la sedia da gaming, il cui modello di base è il Razer Iskur X dal prezzo base di 400 dollari, fornisce 20 Hero’s Wit, 100mila Mora e 500 Primogems.

Se volete arredare la vostra postazione e dimostrare il vostro affetto per il gioco potete già effettuare il preordine, che è attivo da ora.

Genshin Impact avrà i vostri soldi in un modo o nell’altro, e li spenderà per aprire studi di sviluppo ed espandersi anche in Occidente.

