Genshin Impact non si ferma più: è il gioco più discusso del 2021 sui social

Sono ormai passate due settimane da quando abbiamo ufficialmente lasciato il 2021 alle nostre spalle: un anno che per Genshin Impact è stato sicuramente ricco di successi e che ha contribuito ad accrescerne la già impressionante popolarità.

Dopo lo scetticismo iniziale di buona parte della community, che lo aveva paragonato più volte a The Legend of Zelda Breath of the Wild per via della sua componente grafica, il titolo free-to-play di miHoYo è riuscito velocemente a imporsi sul mercato, diventando uno dei giochi gratuiti più discussi di sempre.

Un successo che ha coinvolto giocatori di ogni età, con inevitabili conseguenze per i genitori meno attenti, come capitato a un padre che pensava di essere stato vittima di un furto, salvo poi scoprire che la figlia aveva speso 15.000$ su Genshin Impact.

Naturalmente casi del genere non sono stati l’unico motivo di discussione, ma i giocatori hanno voluto condividere tutte le loro esperienze, screenshot e gameplay sui popolari social media, al punto che secondo Twitter Gaming è stato il gioco più chiacchierato di tutto il 2021 (via Game Infomer).

I risultati finali tengono conto di tutti i tweet pubblicati sul social network e non soltanto quelli provenienti da una singola piattaforma, come accaduto nel caso di PS5 con PlayStation Share, che aveva invece incoronato Apex Legends come gioco più social dell’anno.

Il battle royale di EA ha comunque guadagnato un rispettabilissimo secondo posto, ma si tratta di un dato che dimostra quanto Genshin Impact non sia popolare soltanto su PlayStation, ma anche e soprattutto su piattaforme mobile e PC.

I videogiochi più social del 2021

Di seguito troverete la classifica ufficiale di quelli che sono stati i franchise videoludici più chiacchierati dell’ultimo anno su Twitter:

Genshin Impact Apex Legends Ensemble Stars! Final Fantasy Fate/Grand Order Animal Crossing: New Horizons Knives Out Minecraft Project Sekai Fortnite

La posizione più sorprendente è sicuramente il terzo posto conquistato da Ensemble Stars, un titolo free-to-play disponibile esclusivamente per smartphone ma che non è stato reso disponibile nel nostro territorio.

La serie Final Fantasy riesce invece a conquistare un comunque rispettabilissimo quarto posto in graduatoria, pur considerando che sono stati tenuti in considerazione tutti i videogiochi della saga: alla posizione numero 6 è riuscito invece a farsi notare Animal Crossing New Horizons, con discussioni ravvivate anche dal lancio dell’ultima espansione.

Twitter Gaming ha anche diffuso altre interessanti classifiche legate al mondo videoludico: tra queste segnaliamo che l’Italia è stato uno dei paesi meno attivi per la discussione dei videogiochi, non risultando nemmeno nella top 10 dei tweet.

Inoltre, lo show videoludico più discusso dell’anno è stato l’E3 2021: numeri che fanno certamente riflettere sul futuro delle conferenze, qualora venisse confermato che l’edizione 2022 sarà cancellata.

A proposito di conversazioni sui social network, ha fatto molto discutere un cambiamento avvenuto nell’ultimo aggiornamento di Genshin Impact, che avrebbe rimosso una feature chiave per gli utenti PlayStation.