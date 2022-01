Genshin Impact 2.6, i Beta Test al via: ecco come partecipare

I giocatori di Genshin Impact hanno ricevuto un bel po’ di novità con l’ultimo aggiornamento del gioco, disponibile da alcuni giorni, sebbene a quanto pare le novità più sostanziose arriveranno con l’update 2.6.

l free-to-play di miHoYo ispirato di sfuggita a The Legend of Zelda Breath of the Wild ha offerto nel corso dei mesi tante aggiunte, la maggior parte delle quali totalmente gratis.

Del resto, il gioco è stato il gioco più chiacchierato su Twitter di tutto lo scorso anno, ragion per cui il suo clamore non si arresterà tanto facilmente anche in questi primi mesi del 2022.

Se quindi il nuovo evento di Genshin Impact ha regalato un nuovo costume e un personaggio gratuito, i giocatori saranno felici di sapere che stando per prendere il via le fasi di Beta Test del nuovo update.

Come riportato anche da DualShockers, durante la giornata di oggi miHoYo ha iniziato a reclutare giocatori per il Private Beta Test di Genshin Impact 2.6, l’aggiornamento della versione che dovrebbe includere Kamisato Ayato, perlomeno stando ad alcuni diversi leak.

Almeno due leaker hanno infatti menzionato che Ayato sarà rilasciato nella versione 2.6: più in particolare la conferma arriva da “Uncle Dumb Dumb”, il quale ha suggerito anche che Yae Miko sarebbe stata nella versione 2.5 (notizia poi confermata).

Anche un secondo leaker, tale TheSusLeaker, ha menzionato che Ayato sarà il primo banner della versione 2.6, il che significa che apparirà nella Beta giocabile.

#Ayato is the FIRST featured banner of patch 2.6 (first banner cycle of 2.6)

I am reporting this information in advance for those inquiring about it. As always, his placement within the patch could change (as we are several weeks away)

2.6 reruns are not finalized yet

— TheSusLeaker (@TheSusLeakerShh) January 18, 2022