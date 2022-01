Genshin Impact, fate attenzione: un leaker è stato hackerato

Il 2022 si è aperto piuttosto bene per tutti i giocatori di Genshin Impact, grazie all’arrivo di un buon numero di extra e bonus gratuiti, anticipati spesso e volentieri da leak quasi sempre affidabili. Ora, però, sembra proprio che uno dei leaker più affidabili sia finito nei guai.

Il free-to-play di miHoYo che strizza l’occhio a giochi come Zelda Breath of the Wild è infatti da sempre sotto la lente di ingrandimento di dataminer e simili, al fine di scoprire in anticipo le novità in arrivo.

Proprio nelle scorse ore sarebbero infatti stati rivelati due personaggi di un certo peso in arrivo con la versione 2.6 di Genshin Impact.

Del resto, parliamo pur sempre del titolo più discusso su Twitter di tutto il 2021, quindi è più che scontato che anche i leaker ricevano le attenzioni che meritano (in questo caso per niente positive).

Come riportato anche dai colleghi di DualShockers, i fan di Genshin Impact sono infatti in subbuglio dato che uno dei più grandi – se non il più grande – leaker della community, Ubatcha, ha visto il suo account Twitter violato.

Ubatcha è uno dei leaker più popolari e affidabili di sempre, con quasi 200mila seguaci sul suo profilo social. Ora, l’account di Ubatcha è stato preso di mira dagli hacker, visto che alcuni di loro sono riusciti a entrare senza permesso nell’account.

Condividendo un link a una truffa sulle criptovalute per «guadagnare 1000 dollari al giorno», il tweet è stato pubblicato e poi cancellato pochi secondi dopo.

Tuttavia, attualmente non si sa se Ubatcha abbia recuperato l’account oppure no, ragion per cui la community sconsiglia di cliccare qualsiasi link appaia sul suo profilo.

uba got hacked!!!!! whatever you do please don’t click on any link in any of the tweets!!! this isn’t a drill/false alarm, I REPEAT UBA REALLY GOT HACKED. https://t.co/eWR3wQI30o — WFP (@WangshengFP) January 26, 2022

Ubatcha è quindi uno dei membri più importanti della community di fan di Genshin Impact: l’augurio è che possa presto tornare online, come di consueto.

