Genshin Impact 2.6, un leak svela due ritorni molto importanti

Nelle ultime settimane i giocatori di Genshin Impact hanno ricevuto un gran numero di extra e bonus, spesso gratuiti: ora, un leak potrebbe aver svelato un “doppio” ritorno atteso nella versione 2.6 del gioco.

Il free-to-play di miHoYo che omaggia velatamente come Zelda Breath of the Wild ha offerto nel corso dei mesi tante novità, a cui ora se ne aggiungeranno altre.

Il titolo più discusso su Twitter di tutto lo scorso anno è infatti diventato un vero e proprio fenomeno, tanto che il 2022 riserverà non poche sorprese.

Quindi, quasi in concomitanza con i giorni del Beta Test della versione 2.6, ecco arrivare un’indiscrezione davvero molto interessante.

Come riportato da Game Rant, un recente leak postato sul popolare subreddit del gioco ha rivelato che l’aggiornamento 2.6 potrebbe vedere il ritorno di due personaggi Anemo di Genshin Impact.

Parliamo di Venti e Kazuha, i quali saranno pare accompagnati dall’arrivo di due nuovissimi personaggi noti come Kamisato Ayato e Shikanoin Heizou.

Poco sotto, il post Reddit che confermerebbe la notizia in veste ufficiosa.

In principio Kazuha non è stato ben accolto nella community di Genshin Impact, ma col tempo si è rivelato essere il personaggio di supporto più forte del gioco.

In termini di versatilità nella composizione del party, Venti è comunque un passo avanti, grazie alle sue capacità di controllo della folla e al suo potenziale di esplorazione, risultando essere ancora uno dei migliori personaggi di sempre.

