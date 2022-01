Genshin Impact fa un regalo “quadruplo”, da oggi, a tutti i giocatori

I giocatori di Genshin Impact hanno ormai imparato a dovere che nel corso delle settimane riceveranno extra e bonus gratuiti, a cui ora si aggiungono alcune nuove skin gratis davvero molto interessanti.

Il free-to-play di miHoYo ispirato – ma solo in parte – a Zelda Breath of the Wild è infatti stato letteralmente sommerso di aggiunte, spesso e volentieri senza far spendere un euro agli utenti.

Chissà se anche per il fatto che parliamo del titolo più discusso su Twitter di tutto il 2021, anche questo 2022 sembra essere partito con il piede giusto.

E mentre i leaker non sembrano passarsela troppo bene in questi giorni, miHoYo ha deciso di fare un gradito regalo a tutti i giocatori.

Ora, come riportato anche da Siliconera, miHoYo ha iniziato a regalare ai giocatori di Genshin Impact delle vere e proprie skin alternative gratuite di alcuni personaggi presenti nel gioco.

Più nello specifico, parliamo di nuovi e interessanti outfit per Jean, Rosaria, Mona e Amber, visionabili poco sopra e poco più in bassp.

Riscattabili semplicemente dalla casella della posta presente del gioco, saranno poi indossabili a piacere accedendo alla Dressing Room di ciascun personaggio.

Attenzione, però: miHoYo ha specificato che le nuove skin saranno riscattabili per un massimo di 30 giorni da ora, sebbene a partire dall’arrivo della versione 2.5 di Genshin Impact i costumi alternativi verranno sbloccati per tutti i giocatori, a priori.

Rimanendo in tema, avete letto anche che Premium Bandai rilascerà un box di wafer Genshin Impact, con tanto di carte collezionabili?

Ma non solo: per i più arditi abbiamo anche la sedia da gaming ufficiale del gioco myHoYo, in grado di offrivi tante Primogems gratis.

Per concludere, sulle pagine di SpazioGames trovate la nostra ricca guida su come giocare al meglio delle possibilità il free-to-play del momento.