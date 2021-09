Genshin Impact fa un regalo a tutti i giocatori (ed è davvero ricco)

Sono settimane particolarmente frenetiche per i giocatori di Genshin Impact, specie per il fatto che gli sviluppatori hanno da tempo anticipato che le prossime settimane sarebbero state scandite da novità davvero niente male.

Il gioco, che trae vagamente ispirazione anche da Zelda Breath of the Wild, è sicuramente diventato col tempo una vera e propria miniera d’oro per lo sviluppatore miHoYo.

Del resto, esattamente il 13 ottobre, nel gioco arriverà nientemeno che Aloy, protagonista della serie di Guerrilla Games Horizon.

Oltre al fatto che la versione 2.2 includerà un eroe che promette di essere uno dei più forti di sempre, perlomeno stando alle prime informazioni rilasciate.

Liyue

Ora, come riportato anche da DualShockers, MiHoYo ha deciso di regalare 100 Primogems a tutti i giocatori di Genshin Impact.

Il perché è presto detto: il team di sviluppo ha infatti avuto intenzione di “scusarsi” di un errore riscontrato nella descrizione di una delle abilità passive di Raiden Shogun, eroe introdotto con l’aggiornamento 2.1 e ottenibile tramite un banner evento ancora in corso.

Poco sotto, il post Reddit che mostra l’errore evidenziato dalla community:

I developer hanno quindi deciso di farsi perdonare regalando cento Primogems a tutti i giocatori: per chi non lo sapesse, si tratta di una valuta premium che vi permetterà di comprare diverse cose all’interno del gioco.

Inutile dire che l’omaggio sarà in ogni caso a tempo determinato, quindi vi consigliamo di approfittarne al più presto.

Per riscattare il bonus non dovete fare altro che andare nella vostra Mailbox e richiedere la ricompensa. Considerando che si è trattato di un errore abbastanza banale e poco influente ai fini del gioco, si tratta di un regalo davvero molto generoso.

Se avete intenzione di lanciarvi ora nel free-to-play in questione, non dimenticate di recuperare le nostre guide complete per iniziare a divertirvi in tempi record.

Ma non solo: avete già letto anche che da poco sono state mostrate le abilità di uno degli eroi in arrivo con l’update di settembre?

Infine, un altro leak avrebbe anticipato con largo anticipo il ritorno di una vecchia conoscenza appartenente all’elemento Dendro.