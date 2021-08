Genshin Impact, nuovo leak “conferma” un atteso ritorno

Genshin Impact è diventato in pochissimo tempo uno dei più grandi fenomeni videoludici degli ultimi anni, grazie alla sua struttura free-to-play ed un gameplay che include un cast di personaggi molto ricco.

Uno di questi potrebbe fare presto il suo ritorno nell’aggiornamento 2.1 della produzione di miHoYo, paragonata spesso a The Legend of Zelda Breath of the Wild per via delle sue visuali.

Ricordiamo che l’update 2.1 arriverà ufficialmente l’1 settembre: per l’occasione è stato anche reso disponibile un nuovo trailer.

L’aggiornamento introdurrà anche tre nuovi personaggi giocabili: un ulteriore leak ha però svelato che uno di loro ha un difetto che ha fatto infuriare i fan.

Come riportato da DualShockers, l’aggiornamento 2.1 è particolarmente atteso dai fan in quanto sarà rilasciato durante il primo anniversario di Genshin Impact: la community si aspetta dunque grandi novità in arrivo.

Secondo il noto leaker Project Celestia, la prossima patch includerà la presenza di tutti i personaggi giocabili provenienti da Liyue con dialoghi doppiati, per celebrare il nuovo festival in arrivo.

Inoltre, sempre secondo quanto riportato da Project Celestia, arriveranno anche alcuni NPC particolarmente apprezzati dai fan, tra i quali sono stati segnalati Madame Ping, Baizhu, Cloud Retainer e Xiangling’s Guoba.

Some noteworthy appearances are:

– Madame Ping

– Baizhu

– Cloud Retainer

– Xiangling's Guoba — Project Celestia (@projectcelestia) August 24, 2021

Baizhu in particolare ha attirato l’attenzione della community, dato che i fan stanno speculando da diversi mesi che potrebbe diventare uno dei prossimi personaggi giocabili.

L’NPC è infatti l’unico personaggio confermato di Genshin Impact ad appartenere all’elemento Dendro, che attualmente non è ancora giocabile nonostante il titolo sia vicino al suo primo anniversario.

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che anche questa volta i fan dovranno rimanere a bocca asciutta: tuttavia, se confermato, il suo ritorno sarà comunque molto gradito e lascerebbe aperta la porta ad un suo possibile futuro inserimento.

Nel frattempo, i fan sono riusciti a scoprire una delle location ufficialmente inaccessibili utilizzando il trucco di un personaggio.

Il titolo è disponibile gratuitamente anche su console PlayStation: per celebrare questa collaborazione arriverà la protagonista di Horizon Zero Dawn, che si è mostrata in un video leak.

Naturalmente, il grande successo di Genshin Impact dipende anche dalla sua presenza sugli smartphone, ma nella classifica dello scorso mese è stato battuto da due grandi classici.