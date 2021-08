Genshin Impact, svelate le abilità di un personaggio in arrivo a settembre

Le novità introdotte in Genshin Impact grazie all’update 2.0 sono solo un antipasto di quanto arriverà con la versione 2.1 il prossimo mese.

Presentatosi ai giocatori con un look estremamente simile a quello di The Legend of Zelda Breath of The Wild, il titolo di miHoYo ha stupito la community conquistando tanti ammiratori in un lasso di tempo relativamente breve.

Di recente il free-to-play si è attirato qualche comprensibile critica dovuta all’eccessiva presenza di microtransazioni, ritenute troppo invasive da alcuni utenti.

Per quanto riguarda il nuovo update, invece, c’è finalmente una data ufficiale (e una lunga lista di novità che verranno introdotte a partire da settembre).

I personaggi che debutteranno in occasione del prossimo aggiornamento saranno Raiden Shogun, Kokomi e Kujou Sara, accompagnati da due nuove isole e dall’ultimo capitolo della Archon Quest.

La data da segnare sul calendario è quella del 1 settembre, ormai dietro l’angolo. Adesso, in occasione del lancio imminente, miHoYo ha svelato alcune caratteristiche chiave di Kujou Sara.

Sara è un generale della Commissione Tenryou che lavora fianco a fianco con Raiden Shogun per garantire la pace sulle terre di Inazuma.

Grazie all’abilità Tengu Stormcall, Kujou Sara potrà allontanarsi molto rapidamente dagli avversari e colpirli con un danno da elettricità.

Sfruttando l’abilità Koukou Sendou potremo invece estendere l’attacco, che in questo caso assumerà la forma di una croce, a un’area molto più ampia.

Per ulteriori informazioni sul nuovo personaggio vi rimandiamo al video pubblicato dalla software house cinese, grazie al quale potrete conoscere meglio Kujou Sara e le sue peculiarità (via Siliconera):

Intanto, un leak sta rendendo sempre più plausibile il ritorno di una vecchia conoscenza appartenente all’elemento Dendro, che potrebbe arrivare in occasione del primo anniversario del gioco.

Un altro personaggio pronto a debuttare con l’update 2.1 ha già fatto storcere il naso ai giocatori a causa di una sgradevole dinamica legata ai danni in caso di caduta sull’acqua.

Malgrado l’ottimo riscontro del pubblico, il mese scorso Genshin Impact ha dovuto arrendersi davanti alle ottime performance (in classifica) di due classici.