Genshin Impact 2.2, arriva un nuovo eroe (e sembra il più forte di sempre)

A luglio, gli sviluppatori di Genshin Impact avevano anticipato le novità in arrivo nelle prossime settimane, tra nuovi personaggi, missioni e molto altro ancora.

Il gioco ispirato a classici come Zelda Breath of the Wild e sviluppato da miHoYo ha infatti proposto col passare delle settimane una valanga di contenuti, sempre e volentieri all’altezza delle aspettative.

Ricordiamo infatti che l’update arriverà ufficialmente l’1 settembre, festeggiando così il primo compleanno dall’uscita del gioco.

Solo un mese dopo l’update 2.1, esattamente il 13 ottobre, sarà invece il turno di Aloy, protagonista della serie di Guerrilla Games Horizon.

Gli eroi del gioco.

Ora, l’account Twitter ufficiale del gioco ha presentato un nuovo eroe che entrerà a far parte del gruppo di personaggi giocabili nel titolo.

Stiamo parlando di Thoma, giovane eroe in arrivo con la versione 2.2 del free-to-play di miHoYo. Poco più in basso trovate la prima immagine ufficiale pubblicata dallo sviluppatore attraverso il profilo Twitter ufficiale del gioco (ndR: il post è stato rimosso, ma l’immagine la trovate comunque poco sotto).

In grado di usare l’elemento Pyro, Thoma sembra essere uno dei personaggi più forti e versatili in assoluto tra quelli inclusi negli ultimi mesi in Genshin Impact.

Non è chiaro al momento se si tratta “solo” di un personaggio a 4 Stelle, oppure di un ben più potente guerriero a 5 Stelle, cosa altamente probabile.

Nei prossimi giorni il team di sviluppo lo mostrerà quasi certamente in azione, magari in un primo video gameplay, ragion per cui non ci resta che attendere.

Ricordiamo in ogni caso che i personaggi che debutteranno in occasione del prossimo aggiornamento saranno Raiden Shogun, Kokomi e Kujou Sara, oltre a due nuove isole e dall’ultimo capitolo della Archon Quest.

Avete già letto infatti che sono da poco state mostrate le sorprendenti abilità di uno degli eroi in arrivo proprio con l’update di settembre?

Ma non solo: un recente leak ha reso altamente probabile il ritorno di una vecchia conoscenza appartenente all’elemento Dendro.

Infine, se tutto questo parlare di Genshin Impact vi ha fatto venire voglia di iniziare a giocarci, non dimenticate di recuperare le nostre guide complete per iniziare a divertirvi in tempi rapidi.