Genshin Impact diventerà una serie anime: ecco trailer e dettagli

Se per caso aveste dubbi sul fatto che Genshin Impact sia ormai un brand fortissimo, al Tokyo Game Show 2022 è stata annunciata una serie anime ad esso ispirata.

Il titolo che si è ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che trovate su Amazon) sta continuando inesorabile la sua cavalcata, senza un minimo cenno di rallentamento.

Mentre si avvia all’aggioranmento 3.1, del quale sono già emersi numerosi leak tra cui quelli relativi alla comparsa di nuovi nemici elementali.

Se Genshin Impact 3.1 mostrerà presto le sue novità, nel frattempo la serie anime si prepara a sconvolgere il già affollato mondo di produzioni ispirate ai videogiochi.

HoYoverse ha annunciato una nuova collaborazione con lo studio di animazione Ufotable, responsabile di moltissimi adattamenti anime di videogiochi ma soprattutto di Demon Slayer, una delle serie animate più famose del momento.

Annunciato durante il Tokyo Game Show con un concept trailer di tre minuti (che vedete qui sopra), la produzione ha mostrato lo stile artistico e l’atmosfera che verrà rievocata nella serie.

Non c’è una data di uscita né un periodo generico per Genshin Impact in versione anime, un progetto che la stessa MiHoYo ha definito “un progetto a lungo termine”.

La qualità della produzione, quella intenzionale almeno, sembra già molto alta e farà senz’altro la gioia dei fan del gacha open world.

Il titolo continua quindi ad imporsi come uno dei prodotti più importanti di questo periodo. Talmente tanto che ha racimolato nel tempo anche la sua schiera di emuli e cloni, come il già noto Tower of Fantasy.

Anche Leggende Pokémon Arceus ha avuto una sua serie anime, annunciata tempo fa come supporto al titolo per Nintendo Switch.

A proposito di anime, invece, pare che il prossimo titolo di From Software possa essere ispirato proprio ad un famoso manga e anime, stando agli ultimi rumor.