Leggende Pokémon Arceus raddoppia: arriva anche la serie anime

Nonostante le diatribe tra i fan per quanto riguarda Leggende Pokémon Arceus, il titolo continua la sua corsa imperterrito con una serie anime.

Il nuovo corso del franchise con l’ultima avventura open map, che potete recuperare su Amazon, ha diviso inevitabilmente la community per via delle sue carenze.

Anche se è riuscito comunque a vendere tantissimo, talmente tanto che Leggende Pokémon Arceus è riuscito più volte a scalzare i soliti best-seller delle vendite italiane.

E, chissà se prima o dopo dell’arrivo della nuova serie anime, pare proprio che il titolo avrà degli altri contenuti con un DLC “nascosto” che qualcuno ha scoperto.

D’altronde il franchise di Pokémon è anche una serie di anime che, dall’alba dei tempi (o almeno di quelli del mondo Pokémon), è sempre stata legata a doppio filo con gli altri prodotti del brand.

E anche Leggende Pokémon Arceus, vituperato dai fan delle creature collezionabili, avrà una sua serie anime dedicata.

L’annuncio è arrivato tramite Twitter, dove The Pokémon Company ha svelato i primi dettagli di questa produzione seriale, tra distribuzione e contenuti della stessa.

Con una sommaria traduzione dal giapponese ad opera di Google, scopriamo che si tratta di una web serie anime chiamata “Futaai”, e che sarà online a partire dal 18 maggio alle ore 22.

Sarà composta da tre episodi, tutti ambientati nella regione di Leggende Pokémon Arceus, e verrà pubblicata per interno sul canale YouTube ufficiale.

Purtroppo non si sa granché di quella che sarà la trama, o che personaggi ci saranno all’interno della serie.

Quel poco che si sa, però, lo potete trovare sul sito ufficiale. Ma dovrete essere armati di una bella conoscenza del Giapponese. Oppure, come noi, di un bel traduttore automatico.

Il successore di Arceus, o per meglio dire la coppia di successori, sono intanto già disponibili per il preordine: ecco come farlo nel miglior modo.

Il rivale di Arceus, invece, ha già una data di uscita. Digimon Survive sarà infatti disponibile prima del previsto addirittura!

Parlando d’altro, qualcuno ha provato ad immaginare come sarebbero i Pokémon se fossero creature mostruose da soulslike: ecco l’effetto.