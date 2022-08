Tower of Fantasy ha copiato Genshin Impact? Gli sviluppatori rispondono

Genshin Impact si è ispirato fortemente a quel famoso gioco Nintendo, e Tower of Fantasy si è indubbiamente ispirato al gacha open world.

Una situazione veramente paradossale per il titolo MiHoYo, che nel frattempo è diventato famosissimo con anche una serie di gadget che potete trovare su Amazon.

Il quale è arrivato al suo aggiornamento 3.0 che, come spesso accade, ha regalato Primogems a tutti i giocatori per celebrare il lancio.

E qualcuno ha fatto anche la fusione definitiva, ovvero Genshin Impact 3.0 insieme a GTA, con un risultato decisamente improbabile.

Nonostante l’evidente somiglianza con Genshin Impact, il neonato Tower of Fantasy è comunque riuscito a raccogliere un bel pubblico di appassionati.

Ma molti giocatori rimangono comunque molto scettici sul titolo, preferendo la produzione MiHoYo proprio per via della sua estrema somiglianza con esso.

Come riporta PC GamesN, però, gli sviluppatori di Tower of Fantasy ci tengono a ribadere che il proprio titolo ha una sua forte identità, in ogni caso.

Denix Kirca (responsabile della crescita presso Tencent) e Dmitry Lazarev (senior marketing manager, EMEA) hanno spiegato, ai microfoni dei colleghi, come il titolo sia differente da Genshin Impact:

«Tower of Fantasy è tutta un’unica storia, è un’ambientazione. Quindi, nell’espansione Vera, Tower of Fantasy è ancora una storia di fantascienza, fantasy e cyberpunk, ma esplora l’idea di un deserto irradiato in cui la Mirror City è l’unico santuario dell’umanità.»

L’ambientazione è quindi il punto di forza del gioco, stando agli sviluppatori, che verrà espansa in maniera più coesa di quanto accade con Genshin Impact.

Alla quale si uniscono anche “la ricca personalizzazione del personaggio, la meccanica basata sull’MMO e il sistema di crafting” sono tutti elementi unici per Tower of Fantasy.

Quindi Tower of Fantasy è definitivamente il nuovo Genshin Impact? Abbiamo provato a rispondere alla domanda nel nostro articolo.

Il tutto mentre i nuovi titoli di MiHoYo si sono anche fatti vedere alla Gamescom, e non sembrano niente male.