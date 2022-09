Genshin Impact 3.1, ci siamo quasi: ecco quando scopriremo le novità

Genshin Impact, il gacha open world campione di incassi, continua ad aggiornarsi con una velocità realmente notevole, tanto che a breve sarà il turno dell’atteso update 3.1.

Il titolo ispirato anche a classici come The Legend of Zelda Breath of the Wild (che trovate su Amazon) sta continuando a proporre contenuti su contenuti, senza un attimo di tregua.

L’aggiornamento 3.0 è del restyo arrivato da poco sulla piattaforma portando un gran numero di novità, celebrate da MiHoYo con un bel po’ di Primogems gratis.

E non sono mancati neanche i proverbiali e numerosi leak, sebbene ora è il turno del livestream ufficiale che ci permetterà di scoprire ufficialmente le novità in arrivo.

Come riportato anche da Games Radar, se vi state chiedendo come guardare il livestream di Genshin Impact 3.1 previsto per la giornata odierna, siete nel posto giusto.

Lo sviluppatore svelerà ufficialmente nuovi dettagli sull’aggiornamento 3.1 del suo gioco oggi, 16 settembre. Potete seguire l’intera presentazione dall’inizio alla fine sul canale Twitch ufficiale di Genshin Impact, dalle 14 ora italiana.

miHoYo caricherà l’intera trasmissione su Twitch sul proprio canale YouTube poche ore dopo il debutto dello showcase, quindi potrete vedere la replica completa.

Per quanto riguarda le novità del nuovo showcase 3.1 ormai alle porte, dovremmo assistere all’annuncio di nuovi banner per Genshin Impact.

Al momento, lo sviluppatore non ha annunciato, o anche solo accennato, quali personaggi appariranno in entrambe le serie di banner durante il prossimo update, quindi non ci resta che attendere un vero e proprio reveal a sorpresa nel corso della giornata di oggi.

Ma non solo: il titolo di HoYoverse è stato protagonista anche durante la Gamescom Opening Night Live 2022, con un nuovo trailer che ha anticipato la release dell’aggiornamento 3.0.

Ma non solo: di recente abbiamo potuto scoprire anche qualcosina in più su Honkai Star Rail, il nuovo titolo creato proprio dagli autori di Genshin Impact.