From Software potrebbe lavorare ad un gioco tratto da un manga o anime

Dopo il successo di Elden Ring è normale chiedersi cosa ci sarà nel futuro di From Software, e potrebbe essere l’adattamento videoludico di un manga o anime.

Con Elden Ring, From Software ha generato un terremoto mediatico che ha creato anche delle vere e proprie leggende, come il celebre Let Me Solo Her.

Merito anche della collaborazione di personaggi molto noti come George R.R. Martin, che ha definito “un onore” la possibilità di lavorare con il team di sviluppo nipponico.

Cosa ne sarà di From Software dopo Elden Ring? Potrebbero esserci delle sorprese importanti, come riporta IGN US.

Formalmente, lo sviluppatore nipponico potrebbe essere utilizzato per assistere nello sviluppo di giochi basati su manga e anime.

La società madre di From Software è infatti la Kadokawa Corporation, un grande conglomerato giapponese con diversi brand del mondo dell’intrattenimento tra le sue fila.

Tra questi ci sono le riviste che pubblicano Neon Genesis Evangelion, Cowboy Bebop e altri manga tra i più celebri di sempre.

Stando ai report finanziari dell’ultimo anno di Kadowaka Corporation, viene fuori che la società sta lavorando per pianificare gli adattamenti videoludici di alcuni dei suoi manga ed anime.

In questo contesto, From Software viene indicata come una delle “risorse per l’adattamento gaming”, unendosi ad altri studi interni come Spike Chunsoft e Gotcha Gotcha Games, rispettivamente autori di Jump Force e RPG Maker.

Gli autori dei soulslike più amati sono sempre stati propensi a creare delle proprietà intellettuali inedite, ma chissà che nel futuro non possano lavorare ad un franchise esistente.

