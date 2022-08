Genshin Impact 3.0 è disponibile e vi regala Primogems gratis: ecco tutte le novità

Il momento che i fan di Genshin Impact stavano aspettando è finalmente arrivato: l’aggiornamento 3.0 del sempre più popolare free-to-play di HoYoverse è ufficialmente disponibile per il download da pochi istanti.

La nuova versione di Genshin Impact (di cui potete trovare tanti prodotti a tema su Amazon) era particolarmente attesa dai fan per via di alcune novità particolarmente attese: non sarà infatti introdotta soltanto la nuova regione di Sumeru, ma l’elemento Dendro diventerà finalmente giocabile.

L’aggiornamento è stato sbloccato ufficialmente dalle ore 5.00 di oggi, venendo poi ufficializzato dal changelog ufficiale che ci svela nel dettaglio tante grandi novità, tra cui è possibile scoprire anche nuove Primogems gratis.

Come di consueto, sono infatti arrivate 300 Primogems come compensazione per i server rimasti chiusi per manutenzione, con un ulteriore omaggio di 300 gemme per via di un nuovo bugfix: basterà dunque effettuare il login su Genshin Impact 3.0 per ricevere automaticamente 600 Primogems da utilizzare subito.

La versione 3.0 introdurrà la possibilità di ottenere una nuova eroina gratis: si tratta di Collei, uno dei primi personaggi di tipo Dendro evocabili nel gioco che vi permetterà di accedere immediatamente a nuove combinazioni elementali.

Sarà infatti possibile sfruttare Catalyze unendo gli elementi Electro e Dendro, o alternativamente Bloom unendo Hydro e Dendro: in entrambi i casi, sarete in grado di ottenere la meglio sui vostri nemici con nuovi effetti devastanti.

Tra le novità più importanti non possiamo inoltre non citare l’arrivo di Tighnari, il primo eroe 5 stelle di tipo Dendro, e di Dori, il nuovo personaggio 4 stelle appartenente all’elemento Electro: insieme a Collei saranno loro i primi personaggi evocabili di Sumeru.

La nuova regione introdurrà naturalmente anche tanti nuovi elementi di gioco come quest, domain, ricette, achievement e alcune nuove interessanti armi 4 stelle: nello specifico sarà possibile scoprire nuove spade, claymore, polearm, catalyst e archi.

Sumeru naturalmente avrà i suoi nemici inediti da sconfiggere, con nuove debolezze e strategie da scoprire, ma non si tratta delle uniche novità: Genshin Impact 3.0 introdurrà anche numerosi bugfix, che vi invitiamo a scoprire nel dettaglio direttamente nel changelog completo sul sito ufficiale.

Ricordiamo che il titolo di HoYoverse è stato protagonista anche durante la Gamescom Opening Night Live 2022, con un nuovo trailer che ha anticipato proprio la release dell’aggiornamento 3.0: durante la conferenza abbiamo però potuto scoprire anche qualcosina in più su Honkai Star Rail, il nuovo titolo degli autori di Genshin Impact.