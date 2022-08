Il nuovo gioco degli autori di Genshin Impact si mostrerà alla Gamescom 2022

Genshin Impact ha fatto così tanto successo da risultare vecchio ormai, perché il team di sviluppo è pronto a lanciare i suoi nuovi progetti.

Nonostante la forte somiglianza con The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che potete scoprire acquistandolo su Amazon), il titolo MiHoYo ha conquistato una platea ormai sconfinata di fan.

I quali hanno anche investito molti soldi all’interno del gacha open world, più di quanti possiate immaginare.

E proprio mentre l’atteso aggiornamento 3.0 di Genshin Impact sta arrivando, con tanto di eroe gratis, MiHoYo si prepara per i suoi prossimi videogiochi.

Tra questi c’è anche Honkai Star Rail, che vedremo nuovamente durante la Gamescom 2022 con un nuovo gameplay e informazioni inedite.

Con tanto di benedizione di Geoff Keighley che, attraverso i suoi canali, ha fatto sapere ai suoi follower che il prossimo titolo MiHoYo sarà protagonista della Opening Night Live.

Honkai Star Rail era già apparso nei meandri della Summer Game Fest 2022, occasione in cui avevamo scoperto nuovi dettagli sul titolo.

We are thrilled to be sharing a new look at HoYoverse’s upcoming strategy-RPG game@HonkaiStarRail at @gamescom Opening Night Live.

Stay tuned for the epic interstellar voyage

ahead, and discover what secrets lie beneath these characters. #OpeningNightLive#gamescom2022 pic.twitter.com/eMSKWlZ5VG

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 19, 2022