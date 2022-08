Quando si sblocca Genshin Impact 3.0? Ecco gli orari ufficiali

Genshin Impact 3.0 è sempre più vicino e MiHoYo ha svelato gli orari definitivi in cui l’aggiornamento sarà attivo.

Il titolo che si è ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che trovate su Amazon) sta continuando inesorabile la sua cavalcata, senza un minimo cenno di rallentamento.

Poche settimane fa è stato pubblicato il primo teaser del corposo aggiornamento, con tutti i personaggi inediti che verranno inseriti nel gioco.

La data di arrivo di Genshin Impact 3.0 è molto vicina, e oggi sono stati annunciati gli orari di sblocco definitivi per tutti i giocatori nel mondo.

Il 24 agosto l’aggiornamento 3.0 farà il suo debutto, introducendo tantissime novità nel gacha open world.

Tra le novità principali occorre naturalmente segnalare, oltre al già citato elemento Dendro, anche l’arrivo della regione di Sumeru, anche in questo caso già svelata approfonditamente da un precedente leak ma che diventerà finalmente esplorabile.

Non potranno naturalmente mancare un’espansione della storia e tante nuove missioni da sbloccare: l’aggiornamento 3.0 si preannuncia dunque essere particolarmente interessante per i fan di lunga data, ma anche per chi si vuole avvicinare per la prima volta a questa grande produzione gratuita.

Ma quando sarà possibile giocare a Genshin Impact 3.0? Ecco gli orari definitivi, riportati da PC Gamer:

Los Angeles: 8 pm PT (Aug 23)

8 pm PT (Aug 23) New York: 11 pm ET (Aug 23)

11 pm ET (Aug 23) London: 4 am BST (Aug 24)

4 am BST (Aug 24) Paris: 5 am CEST (Aug 24)

Per la zona Europea, Genshin Impact 3.0 sarà disponibile a partire dalle ore 05.00 del 24 agosto.

Così, se volete iniziare la mattinata nel modo giusto, potrete iniziare fin da subito ad esplorare le novità del gioco.

Per celebrare l’arrivo dell’aggiornamento 3.0, MiHoYo ha recentemente messo in regalo moltissime Primogems gratis per tutti i giocatori.

Ma non dimenticatevi di staccarvi da Genshin Impact in questi giorni, perché durante la Gamescom 2022 verrà mostrato anche il nuovo videogioco dei creatori del gacha open world.