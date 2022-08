Genshin Impact 3.0 sta arrivando: la data è molto vicina (e c’è un nuovo eroe gratis)

HoYoverse ha annunciato nelle scorse di aver ufficialmente svelato la data di lancio ufficiale di Genshin Impact 3.0, l’attesissimo nuovo aggiornamento del gacha free-to-play campione di incassi.

La nuova versione di Genshin Impact (trovate tanti prodotti a tema su Amazon) introdurrà tante attesissime novità, tra le quali spiccano in particolar modo i primi personaggi Dendro, uno dei quali sarà disponibile addirittura gratis.

Una notizia che era già stata anticipata con successo dai leaker, confermata in questi istanti da un comunicato stampa arrivatoci dagli stessi sviluppatori: la versione 3.0 offrirà la possibilità di sbloccare Collei gratuitamente, offrendo così il primo eroe giocabile di titolo Dendro senza dover spendere un centesimo.

Per celebrare l’annuncio e le tantissime novità in arrivo, HoYoverse ha anche rilasciato un nuovo trailer ufficiale, che trovate in cima a questo articolo e che descrive nel dettaglio molte delle novità in arrivo a partire dal 24 agosto, data scelta per il lancio dell’edizione 3.0.

Tra le novità principali occorre naturalmente segnalare, oltre al già citato elemento Dendro, anche l’arrivo della regione di Sumeru, anche in questo caso già svelata approfonditamente da un precedente leak ma che diventerà finalmente esplorabile.

Per poter invece sbloccare il primo personaggio Dendro gratis, che sarà l’arciere a 4 stelle Collei, sarà necessario completare il nuovo evento stagionale «The Graven Innocence», al termine del quale potrete sbloccare automaticamente la vostra nuova eroina.

In ogni caso, anche il vostro Traveller sarà in grado di ottenere automaticamente questo elemento, dopo aver trovato l’apposita Statua dei Sette situata nella regione di Sumeru. Se poi vorrete avere ancora più efficacia, Tighnari sarà disponibile come primo personaggio a 5 stelle appartenente al nuovo elemento, ma in tal caso dovrete naturalmente sfidare la fortuna nelle evocazioni gacha.

Non potranno naturalmente mancare un’espansione della storia e tante nuove missioni da sbloccare: l’aggiornamento 3.0 si preannuncia dunque essere particolarmente interessante per i fan di lunga data, ma anche per chi si vuole avvicinare per la prima volta a questa grande produzione gratuita.

Come ulteriore celebrazione per l’ufficialità di questo annuncio estremamente importante, vi ricordiamo che gli sviluppatori nelle scorse ore hanno anche condiviso alcuni utili codici per ottenere Primogems gratis.