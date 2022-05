Genshin Impact 2.7 è disponibile, con 600 Primogems gratis: ecco cosa cambia

Dopo una lunga attesa e qualche ritardo sulla tabella di marcia, miHoYo ha annunciato che la versione 2.7 di Genshin Impact è ufficialmente disponibile da adesso per il download.

Per scusarsi per la lunga attesa e come compensazione per aver risolto alcuni gravi bug in Genshin Impact (di cui potete trovare tanti prodotti a tema su Amazon) miHoYo ha annunciato che tutti gli utenti che faranno il log-in riceveranno 600 Primogems gratis, 5000 Mora, 12 Lotus Head e 12 Matsutake.

La data ufficiale è stata dunque confermata come previsto, senza aver reso dunque necessario ulteriori rinvii dopo quello arrivato a sorpresa lo scorso mese.

Si può dunque scherzosamente sottolineare che le preghiere dei fan per ricevere Primogems sono effettivamente servite: chissà che la community non decida di ripetere questa curiosa iniziativa anche per i prossimi update.

Come precedentemente annunciato da miHoYo, Genshin Impact 2.7 vedrà l’introduzione di due attese eroine evocabili: Yelan, appartenente al tipo Hydro e di rarità 5 stelle, e Kuki Shinobu, di tipo Electro e con rarità 4 stelle; inoltre, sarà introdotto l’apposito arco equipaggiabile Aqua Simulacra.

L’aggiornamento 2.7 sbloccherà inoltre automaticamente un nuovo evento che potrete avviare dirigendovi a The Chasm: la nuova iniziativa sarà divisa in 4 fasi che saranno disponibili dopo 24 ore fino al 3 giugno, ma l’evento in sé durerà fino al 27 giugno.

Questo vi consentirà di accedere a tantissime ricompense, tra le quali segnaliamo Primogems gratis e l’arco esclusivo Fading Twilight: potranno accedervi soltanto gli utenti che avranno raggiunto almeno l’Adventure Rank 28.

Ma le novità non sono finite qui: la patch introduce infatti l’Archon Quest Interlude Chapter Act II «Perilous Trail», oltre al primo atto della story quest di Yelan e dell’hangout event di Kuki Shinobu, oltre a tante nuove world quests, ricette, arredamenti e obiettivi sbloccabili.

Per celebrare l’occasione, gli sviluppatori hanno anche rilasciato un nuovo trailer dedicato alla nuova eroina Yelan: potrete osservarla in azione nel video che vi riproporremo di seguito.

La patch ha inoltre implementato diverse modifiche al bilanciamento e bugfix: se volete consultarli tutti nel dettaglio, vi consigliamo di dirigervi al changelog ufficiale in lingua inglese al seguente indirizzo.

A questo punto non resta che attendere le prossime novità ufficiali in arrivo nelle prossime patch: miHoYo ha già svelato in anteprima uno dei prossimi personaggi in arrivo.

Potrebbe però essere in arrivo una gradita sorpresa a breve anche per i fan Nintendo: gli sviluppatori hanno infatti confermato che la versione Switch è in lavorazione e non è stata cancellata.